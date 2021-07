L’IRS a remis des chèques de relance de 1 400 $ totalisant 783,5 MILLIONS $ à des prisonniers, y compris des « meurtriers et des violeurs » en 2020

Les PRISONNIERS, y compris les meurtriers et les violeurs qui ont été enfermés en 2020, ont empoché des centaines de millions de fonds de relance de Covid-19, a-t-on révélé vendredi.

L’Internal Revenue Service (IRS) a vidé les détenus avec 783,5 millions de dollars dans le cadre du plan de sauvetage américain du président Joe Biden.

« Plus tôt cette année, chaque démocrate du Sénat a voté pour donner des chèques de relance aux criminels violents en prison », a déclaré le sénateur républicain Tom Cotton de l’Arkansas dans une déclaration à Fox News.

« Envoyer de l’argent aux meurtriers et aux violeurs en prison n’a rien à voir avec la résolution de la pandémie ou l’amélioration de l’économie.

« Maintenant, les mêmes personnes qui ont envoyé des centaines de millions de dollars en cadeau à ces détenus veulent dépenser des milliards de plus dans un projet de loi encore plus gros et plus partisan. »

JE TE L’AVAIS DIS

Cotton a exprimé ses inquiétudes quant au fait que l’aide fédérale pour aider les Américains entravés par l’impact économique de Covid-19 profiterait également aux meurtriers de masse.

«Dylann Roof a assassiné neuf personnes. Il est dans le couloir de la mort fédéral », a lu un Tweet du 6 mars du sénateur.

« Il obtiendra un chèque de relance de 1 400 $ dans le cadre du projet de loi » d’allégement COVID » des démocrates. «

Il a également souligné que l’un des bombardiers du marathon de Boston serait également une aide de relance bancaire.

« Dzhokhar Tsarnaev, le bombardier de Boston, a assassiné trois personnes et terrorisé une ville », a écrit Cotton le même jour.

« Il obtiendra un chèque de relance de 1 400 $ dans le cadre du projet de loi » d’allégement COVID » des démocrates. «

PLUS D’UN DEMI-MILLION DE DÉTENUS

La révélation intervient à la suite d’une demande d’enregistrement public du groupe conservateur American Crossroads qui a poussé l’IRS à publier ses chiffres confirmant qu’ils ont distribué l’aide à 560 000 personnes incarcérées pour l’ensemble de l’année d’imposition 2020.

Cela vient également après qu’il a été signalé que le pédophile condamné et ancien médecin gymnaste olympique Larry Nassar a reçu des dépôts sur son compte au cours des 3 dernières années et demie totalisant 12 825 $ – 2 000 $ de l’argent provenaient de deux chèques de relance fédéraux, selon le Washington Post.

Depuis que le plan de Biden a été adopté par le Congrès en mars, il a alloué 1 400 $ de fonds de relance aux Américains éligibles qui gagnaient moins de 75 000 $ par an.

Le sénateur Cotton et son collègue sénateur républicain Bill Cassidy de Louisiane ont tous deux tenté de freiner l’argent dont les prisonniers avaient grandement besoin en mars.

Mais leur amendement n’a pas réussi à passer par le Congrès dominé par les démocrates, les législateurs votant selon les lignes du parti, a confirmé Fox News.

LE JUGE FÉDÉRAL INTERVIENT

Un critique franc de l’amendement à l’époque était le sénateur Dick Durbin de l’Illinois.

Il n’a pas tardé à condamner le différend des sénateurs affirmant que trop de familles minoritaires seraient empêchées de percevoir le paiement de 1 400 $; qui s’ajoute aux chèques de 1 200 $ et 600 $ lors des précédentes séries de mesures de relance.

« Compte tenu des fortes disparités raciales dans notre système de justice pénale, cela causerait le plus de tort aux familles et communautés noires et brunes déjà touchées par l’incarcération de masse », a déclaré Durbin au Sénat en mars, selon l’Austin-American Statesman.

« Les enfants ne devraient pas être forcés d’avoir faim parce qu’un parent est incarcéré. »

L’administration Trump a d’abord essayé d’empêcher l’argent d’atteindre les prisonniers.

Mais ces efforts ont été contrecarrés par un juge fédéral californien qui a spécifiquement conclu que la législation elle-même n’excluait pas les prisonniers, selon le Los Angeles Times.

Le juge de district américain Phyllis Hamilton, ceux qui sont derrière les barreaux, se sont qualifiés pour des chèques de 1 200 $ et ont jugé que toute tentative de les contourner était arbitraire et capricieuse.

