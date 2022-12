L’IRS a régulièrement audité Obama et Biden, soulevant des questions sur les retards pour Trump

Les rapports publiés par le comité des voies et moyens, qui a obtenu les données fiscales de M. Trump le mois dernier après une bataille juridique d’un an, ont déclaré que l’IRS avait lancé son premier audit de l’un de ses documents en tant que président en avril 2019, le même jour que le représentant Richard E. Neal, démocrate du Massachusetts et président du comité, s’était renseigné à ce sujet.

L’IRS n’a pas encore terminé cet audit, a ajouté le rapport, et l’agence n’a commencé à auditer les documents couvrant les revenus de M. Trump alors qu’il était président qu’après avoir quitté ses fonctions. Même après que l’agence ait commencé tardivement à chercher, elle n’a assigné qu’un seul agent pour examiner les déclarations de M. Trump, se heurtant à une grande équipe d’avocats et de comptables qui se sont opposés lorsque l’IRS a ajouté deux autres personnes pour l’aider.

La découverte par le comité que l’IRS a bafoué ses règles amène un nouvel examen des préoccupations concernant une éventuelle politisation de l’IRS sous l’administration Trump et incite l’inspecteur général qui supervise l’agence à enquêter sur ce qui n’a pas fonctionné. Cela a également soulevé des questions sur les raisons pour lesquelles l’IRS a consacré si peu de ressources à l’audit de M. Trump, qui, en tant que magnat des affaires, avait des déclarations de revenus beaucoup plus compliquées que n’importe quel président précédent.

Sous M. Trump, l’IRS a été dirigé pendant la majeure partie de 2017 par un commissaire nommé par M. Obama, John Koskinen, et – après environ 11 mois sous la supervision d’un chef par intérim, David J. Kautter – un successeur nommé par M. Trump , Charles P. Rettig. Aucun n’a assuré que l’agence suivait ses règles exigeant des audits présidentiels.

Ni M. Kautter ni M. Rettig, partis en octobre, n’ont répondu à une demande de commentaire. M. Koskinen a déclaré que sa seule implication dans les déclarations de revenus de M. Trump consistait à s’assurer qu’elles étaient conservées dans un endroit sûr.