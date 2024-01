L’IRS a obtenu 80 milliards de dollars pour aider les gens et chasser les fraudeurs fiscaux. Voici comment ça se passe : NPR

basculer la légende Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Au début de l’année dernière, Danny Werfel avait récemment trouvé un nouvel emploi et 80 milliards de dollars avaient été ajoutés à son budget.

Il est commissaire de l’Internal Revenue Service. L’IRS diminuait alors même que la population américaine augmentait et que les nouveaux fonds faisaient partie d’un projet de reconstruction.

Juste à temps pour la période des impôts, Werfel s’est entretenu avec Tout bien considéré Présentez Ari Shapiro sur le déroulement du projet, les options dont disposeront les gens pour produire leurs déclarations et la façon dont l’IRS s’en prend aux personnes riches qui doivent des arriérés d’impôts.

Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Faits saillants de l’entretien

Ari Shapiro : Une partie de l’argent que vous avez obtenu a servi à embaucher des personnes qui aideront les contribuables à déclarer leurs impôts. Pouvez-vous mesurer la différence que cela a fait jusqu’à présent ?

Danny Werfel : Nous pouvons. Grâce aux nouveaux fonds accordés au titre de la loi sur la réduction de l’inflation, nous avons embauché plus de 5 000 nouveaux représentants du service client. Cela signifie que nous en sommes maintenant à un point où nos centres d’appels sont dotés d’un personnel complet, nos centres sans rendez-vous à travers le pays sont dotés d’un personnel complet. Ces mêmes personnes qui répondent au téléphone et rencontrent les contribuables traitent également les déclarations papier qui arrivent. Nous sommes donc en mesure de mieux gérer notre inventaire papier.

Shapiro : Il est intéressant que vous parliez de l’inventaire papier, car j’ai été choqué de voir des images de millions de morceaux de papier que l’IRS utilise pour gérer les dossiers, même de nos jours. Et la technologie dont nous disposons remonte dans certains cas aux années 1960 et 1970. Y a-t-il également eu des améliorations à ce niveau ?

Werfel : Absolument. Écoutez, j’ai vu les mêmes photos. C’est un appel à l’action pour nous. Lorsque nous voyons les retours de papier remplir les couloirs et les cafétérias comme c’était le cas avant la loi sur la réduction de l’inflation, nous savions que nous devions y mettre fin. Et il y a deux façons de procéder. Premièrement, embaucher suffisamment de personnes pour tout examiner. S’il arrive sous forme papier, il doit encore être revu. Et deuxièmement, numériser tous ces formulaires papier avant qu’ils ne quittent notre salle de courrier. Et c’est pourquoi, avec notre nouveau financement, nous avons acheté des scanners modernes, des scanners plus efficaces pour nous assurer que nos couloirs et nos cafétérias ne contiennent plus de papier.



Shapiro : Commissaire Werfel, permettez-moi de vous poser une question sur un nouveau projet que l’IRS pilote cette année, qui est un système interne gratuit de dépôt électronique direct des déclarations de revenus, qui permettrait aux contribuables d’éviter de payer leurs impôts à une entreprise comme TurboTax ou H&R Block. logiciel de préparation. Ils le feraient simplement via l’IRS. Il s’agit désormais d’un essai limité dans 12 États, réservé aux personnes ayant une situation fiscale simple. Qu’espérez-vous pour l’avenir du programme et pouvez-vous nous dire comment se déroule l’essai jusqu’à présent ?

Werfel : Donc ça, Ari, c’est une option. Et l’une des choses que nous avons entendues de la part des contribuables, du Congrès à travers la loi sur la réduction de l’inflation, en passant par l’administration, est le désir d’une option supplémentaire, dans laquelle vous pourriez déposer gratuitement une déclaration directement auprès de l’IRS.

Shapiro : Les grandes sociétés de préparation de déclarations de revenus n’aiment pas du tout cela. Un porte-parole d’Intuit l’a qualifié de solution à la recherche d’un problème. Que répondez-vous à cette critique ?

Werfel : Je dis que nous sommes du côté des contribuables et que nous voulons élaborer un menu d’options pour leur offrir autant de choix que possible qui leur conviennent. J’y réfléchis donc toujours sous l’angle de la meilleure manière de servir les contribuables. Et différents contribuables abordent la question sous différents angles. Certains, par exemple, n’ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir embaucher un comptable. Certains souhaitent déposer sur papier. Nous ne l’encourageons pas, mais nous y sommes prêts. Certains souhaitent déposer gratuitement avec une solution logicielle commerciale. Ils devraient faire ça. Mais ce que nous entendons, c’est que certains souhaitent déposer gratuitement leur demande directement auprès de nous par voie électronique. Et nous voulons aller à la rencontre des contribuables là où ils se trouvent.



Shapiro : Permettez-moi de vous poser une question sur l’application des lois, car le but d’investir de l’argent dans l’IRS est que le gouvernement perçoive ce qui lui est dû. Alors, le budget que vous avez reçu rapporte-t-il réellement plus d’argent pour une application accrue de l’impôt, en particulier pour les personnes très riches, dont vous avez promis qu’il serait au centre de l’application ?

Werfel : Ouais, absolument. Écoutez, la loi sur la réduction de l’inflation a un programme très simple. Si vous avez un revenu moyen ou faible, vous bénéficierez d’un meilleur service. Si vous êtes très riche et que vous avez un problème fiscal, vous ferez l’objet d’un examen plus minutieux. Nous intensifions donc nos efforts pour déterminer où se trouvent les déclarants fortunés – ce sont des millionnaires et des milliardaires, mais aussi de grandes entreprises et des partenariats complexes – qui protègent de plus en plus leurs revenus et ne paient pas ce qu’ils doivent. Nous observons déjà des premiers résultats très marquants dans nos efforts, qui démontrent que cet investissement dans l’amélioration de notre application des lois sur les personnes fortunées porte ses fruits.

Shapiro : Que signifie « premiers résultats puissants » ? Genre, pouvez-vous être précis ?

Werfel : Je peux absolument. Ainsi, nous avons par exemple créé une liste à haut risque de 1 600 millionnaires et milliardaires qui doivent des arriérés d’impôts. Et nous avons déployé des efforts ciblés pour collecter cet argent. Et les nouvelles ressources prévues par la loi sur la réduction de l’inflation nous aident à y parvenir. Et nous parcourons cette liste. En seulement quelques mois, nous avons collecté près de 200 millions de dollars d’arriérés d’impôts, et nous n’avons même pas encore parcouru la liste. Cela vous montre donc combien d’argent est dû à l’IRS. Les gens veulent savoir que l’IRS fait sa part pour que chacun paie ce qu’il doit, quel que soit son revenu…