L’irrespect ! L’affaire Ime Udoka était avec le planificateur de voyage d’équipe qui a géré le déménagement de Nia Long à Boston

À quoi pensait Ime Udoka ? ! De nouvelles informations ont été publiées selon lesquelles Ime Udoka a eu une liaison avec l’employé des Celtics qui l’a aidé à organiser tous ses préparatifs de voyage, y compris l’organisation de voyages pour sa fiancée, Nia Long.

Selon TMZdes sources liées au couple et à la franchise NBA ont déclaré que l’une des tâches du membre du personnel comprenait la planification des voyages liés à l’équipe d’Udoka, et on lui a également dit qu’elle était impliquée dans la réservation de voyages pour que Nia vienne à Boston ou à des matchs sur la route.

Ce qui aggrave vraiment les choses, c’est que l’employé a participé aux arrangements de Nia pour déménager définitivement à Boston, selon nos sources. Mia a récemment déménagé à Boston il y a un peu plus de 2 semaines avec Kez, son fils de 10 ans avec Ime.

L’employée est toujours une Jane Doe pour le public, cependant, Nia a appris qui elle était. Vendredi lors d’une conférence de presse, le président de l’équipe, Brad Stevens, a parlé du scandale et a mentionné qu’il était particulièrement bouleversant pour toutes leurs employées, en raison de spéculations sur qui avait eu la liaison avec Udoka.

En raison de son comportement inapproprié et insensé, l’équipe l’a suspendu pour toute la saison 2022-23 après ce qu’il dit être une enquête de plusieurs mois sur sa conduite.

Le représentant de Nia a déclaré à TMZ: “L’effusion d’amour et de soutien de la famille, des amis et de la communauté pendant cette période difficile signifie tellement pour moi. Je demande que ma vie privée soit respectée pendant que je traite les événements récents. Avant tout, je suis une mère et je continuerai à me concentrer sur mes enfants.

Nous gardons Nia dans nos pensées et nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, la guérison pendant cette période.