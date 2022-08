L’irrésistible voyage de Mrunal Thakur : de la télévision au cinéma, l’actrice a toujours été la reine de la mode

Mrunal Thakur, qui a commencé sa carrière à la télévision, fête son 30e anniversaire aujourd’hui, 1er août. L’actrice a fait ses débuts à Bollywood avec le film Super 30 en 2019. Récemment, elle a été vue aux côtés de l’acteur Shahid Kapoor dans le film Jersey. Son parcours dans l’industrie jusqu’à présent est assez impressionnant. Mrunal a un énorme fan sur les réseaux sociaux et ils attendent avec impatience ses nouvelles mises à jour. Mrunal est sans aucun doute l’une des actrices les plus compétentes de l’industrie. Sur le plan du travail, Mrunal sera ensuite vu dans le prochain film de Raja Krishna Menon, “Pippa”. Ce film devrait sortir en salles le 9 décembre 2022. Aujourd’hui, en cette occasion spéciale de l’anniversaire de Mrunal, nous avons quelque chose d’intéressant pour vous. Dans cette vidéo, vous découvrirez les apparitions de mode les plus charmantes de Mrunal. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

Écrit par Devisha Keshri