Après un an à entendre le Washington Post de Jeff Bezos marteler Donald Trump pour avoir décrié le vote par correspondance de masse, les conservateurs étaient perplexes de voir une autre société de Bezos, Amazon, citer des «défauts graves et systémiques» avec de tels bulletins de vote.

Dans ce cas, le géant de la vente au détail en ligne fait valoir que le vote en personne est nécessaire pour un « Valide et équitable » élection lorsque les employés de l’un de ses entrepôts en Alabama votent pour se syndiquer. Amazon a demandé au Conseil national des relations du travail de reporter le vote du syndicat pour 6 000 employés d’entrepôt afin qu’il puisse se tenir en personne.

Le vote par correspondance était censé fournir une option plus sûre face à la flambée des cas de Covid-19, tout comme l’élection présidentielle américaine aurait dû permettre le vote par correspondance en masse au milieu de la pandémie. L’ancien président Trump a fait valoir dans les mois qui ont précédé les élections du 3 novembre qu’une forte dépendance à ces bulletins rendrait le concours plus vulnérable à la fraude. Plus tard, il a imputé sa perte au démocrate Joe Biden en partie à de tels scrutins.

Aussi sur rt.com «Où étiez-vous il y a un mois? Avec Trump parti, Amazon accueille Biden avec une offre visant à accélérer la distribution des vaccins Covid-19

Le Washington Post a appelé les avertissements de Trump « Une fusillade de mensonges » et a déclaré que ses déclarations sur la question étaient « Confus et malhonnête. » Au lendemain des élections, le journal a appelé à plusieurs reprises les allégations de fraude de Trump « sans fondement » et « Démystifié » et déploré la semaine dernière que des millions d’Américains continuent de croire «Le mensonge qui persiste.» Le Post s’est joint à d’autres médias grand public pour appeler les élections de 2020 «Le plus sûr de l’histoire des États-Unis.»

Amazon a également été impliqué dans la défense de l’intégrité de la victoire électorale de Biden, interdisant à l’application de médias sociaux conservatrice Parler d’utiliser ses serveurs en partie pour garantir que les voix alléguant un vote par correspondance frauduleux ne puissent pas être entendues.

C’est la chose la plus hilarante que j’ai vue toute la journée. Qui savait que voter par correspondance pouvait être un problème! Oh l’ironie – Janet … tu connais celle (@KnowJanet) 24 janvier 2021

L’hypocrisie de l’argument d’Amazon sur le vote par correspondance lorsque l’élection concerne la syndicalisation de sa main-d’œuvre n’a pas été perdue pour les utilisateurs des médias sociaux. « C’est la chose la plus hilarante que j’ai vue de toute la journée, » un commentateur a déclaré sur Twitter. «Qui savait que voter par correspondance pouvait être un problème? Oh l’ironie. » Un autre a dit, «Vote par correspondance: assez bien pour le peuple américain mais pas pour Amazon.»

Mail dans le vote – assez bien pour le peuple américain mais pas pour Amazon – Éric Chanin (@Yiddawg) 24 janvier 2021

L’animateur de radio de Seattle, Jason Rantz, était d’accord, en disant: «Il est remarquable qu’Amazon insiste sur le vote en personne, et non par la poste, pour les travailleurs qui choisissent un syndicat. Ils soutiennent que les élections par correspondance pourraient priver des dizaines ou des centaines d’électeurs. »

Aussi sur rt.com Pas obligé d’héberger un « discours incendiaire »: le juge REJETTE le procès de Parler pour restaurer le service Amazon

Un autre observateur n’a vu aucun humour dans les actions d’Amazon. « Ce type d’ironie et d’hypocrisie n’est pas drôle, » il a dit. «C’est dégoûtant et cela déchire notre nation.»

Ce type d’ironie et d’hypocrisie n’est pas «drôle». C’est dégoûtant, dangereux et cela déchire notre nation. Je suis absolument déconcerté par ce rn BULLSHIT! Amazon se bat contre le vote par correspondance dans la décision de l’Union de préserver la « fidélité du vote » https://t.co/he0mhYLW6a via @BreitbartActualités – DANIEL CAREY (@ dsicc360) 25 janvier 2021

Ajoutant à l’ironie, le fait que les positions divergentes de l’empire Bezos sur le vote par correspondance ont apparemment confondu le programme de censure sur Twitter. Lorsque le journaliste Jack Posobiec a tweeté sur l’argument d’Amazon selon lequel le vote par correspondance a «Défauts graves et systémiques», Twitter l’a confondu avec le scrutin présidentiel, a restreint le message et a joint un avertissement, disant «Cette allégation de fraude électorale est contestée.»



La capture d’écran montre même que je faisais spécifiquement référence au vote de syndicalisation d’Amazon Pourtant, Twitter l’a quand même censuré pic.twitter.com/lCCigmSsMJ – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 24 janvier 2021

Le vote syndical d’Amazon devait commencer le 8 février par courrier. « Nous pensons que la meilleure approche pour une élection valide, juste et réussie est celle qui est menée manuellement, en personne, ce qui permet aux associés de vérifier et de voter facilement à proximité de leur lieu de travail », a déclaré une porte-parole de l’entreprise à USA Today.

Le fondateur d’Amazon, Bezos, est le deuxième homme le plus riche du monde et a acheté le Post en 2013. Bezos se dispute avec Trump depuis au moins 2015, et Amazon a attendu le premier jour au pouvoir de Biden, le 20 janvier, pour proposer d’aider le gouvernement fédéral à accélérer la distribution. des vaccins Covid-19. Le moment choisi a incité les conservateurs à demander où se trouvait Amazon un mois plus tôt, alors que des milliers d’Américains mouraient quotidiennement du virus au milieu d’un déploiement plus lent que prévu des vaccins.

Aussi sur rt.com La volonté d’Amazon de privatiser les vaccinations lève le rideau sur la transformation du gouvernement américain en « partenariat public-privé »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!