L’ironie écrasante, la plus grande irritation de Steven Seagal sur le plateau

Steven Seagal n’est pas un acteur que beaucoup attribueraient à un sens de l’ironie ou à une conscience de soi bien développé. En effet, le maître d’aïkido à queue de cheval a souvent semblé s’être donné pour mission d’énerver tous ceux avec qui il a travaillé à Hollywood sans jamais s’excuser pour son comportement. C’est pourquoi la plus grande irritation de Seagal sur le plateau est si ironique et exaspérante pour quiconque a eu la malchance de croiser son chemin au cours des trois dernières décennies.

En 2015, Seagal, star de près de 60 des pires films d’action dont vous n’avez jamais entendu parler, s’est assis pour une interview éclair avec Le Gardien. Apparemment, il faisait la promotion de son dernier opus directement en vidéo, Le Mercenaire : Absolution. Cependant, comme l’intervieweur détestait clairement le film, la conversation s’est rapidement transformée en une série de questions abruptes destinées à amener Seagal à dire quelque chose de typiquement arrogant et fou.

Par exemple, lorsqu’on a demandé à Seagal : « Quand trouvez-vous du temps pour vos loisirs ? il a répondu : « Je n’ai pas de passe-temps. Je viens de perfectionner mes compétences. Lorsqu’on lui a demandé si un public impressionnable pouvait regarder ses films et penser qu’il était surhumain, il a assuré à l’intervieweur : « Je n’en sais rien. Je ne suis qu’un simple garçon de la campagne. Naturellement, ce même humble garçon de la campagne a également admis qu’il n’avait accepté de jouer que dans les années 1996. Décision exécutive – un film dans lequel son personnage meurt au tiers de la fin – parce que le studio lui en a payé un million.

Le plus gros scoop de l’interview, cependant, est survenu lorsque Seagal a été interrogé sur ce qui l’agace le plus sur les plateaux de tournage. Sans la moindre once d’humour complice, il a déclaré impassible : « Manque de professionnalisme. Cela me préoccupe beaucoup.

On ne peut que supposer qu’une série de cris d’angoisse à glacer le sang ont été entendus dans tout Hollywood le jour de la publication de l’article. Vous voyez, bien qu’il soit un homme qui dit mépriser le manque de professionnalisme, Seagal a une longue histoire extrêmement bien documentée d’être à peu près le gars le moins professionnel d’Hollywood.

En 2021, Michael Jai White, une autre star des arts martiaux, a déclaré VladTV que Seagal ne tire pas son épingle du jeu avec les cascadeurs lorsqu’ils travaillent sur les films qu’il réalise. En fait, White a affirmé : « Steven Seagal frappe les gens, c’est une situation unique. » White a déclaré que les cascadeurs devaient simplement sourire et supporter la punition, car Seagal a un contrôle créatif total sur ces efforts de DTV. Il raisonna : « Qu’est-ce que tu vas faire ? Tu vas te plaindre au directeur parce qu’il te frappe ?

L’arrogance de Seagal a froissé de nombreuses co-stars, y compris des acteurs célèbres comme Brian Cox. La légende de la Succession s’est retrouvée face à Seagal dans L’homme scintillant et écrivit plus tard dans ses mémoires : « Steven Seagal est aussi ridicule dans la vraie vie qu’il apparaît à l’écran. Il dégage une sérénité étudiée, comme s’il se trouvait sur un plan supérieur à celui du reste d’entre nous, et même s’il est certainement sur un plan différent, cela ne fait aucun doute, ce n’est probablement pas un plan supérieur.

Le plus inquiétant cependant, c’est que Seagal a été autorisé à valser tout au long de sa carrière sans jamais être freiné quant à son traitement des femmes. Par exemple, il a été poursuivi en justice par une litanie de collègues féminines, remontant à 1991, lorsque trois employés de Warner Brothers l’ont accusé de harcèlement sexuel. En 2017, Développement arrêté la star Portia de Rossi et En cloque Katherine Heigl a toutes deux porté des accusations similaires contre Seagal. Puis, en 2018, Rachel Grant a affirmé l’avoir agressée sexuellement sur le tournage de Prêt à tuer – pourtant c’est elle qui a perdu son emploi à cause de cela, pas lui.

Pour être honnête, il semble que Seagal ait franchi la ligne de non-professionnalisme à criminel à plusieurs reprises, ce qui rend son commentaire ridicule sur le manque de professionnalisme d’autant plus offensant.

