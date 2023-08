L’IRM pourrait entraîner une réduction importante des décès par cancer de la prostate, selon une étude britannique

L’utilisation d’IRM pour dépister le cancer de la prostate chez les hommes pourrait réduire considérablement le nombre de décès dus à la maladie, ont suggéré des chercheurs.

Les scientifiques ont déclaré que les tests actuels, qui détectent le niveau de la protéine antigène spécifique de la prostate (PSA) dans le sang, ont été liés au surdiagnostic et au surtraitement du cancer à faible risque.

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes et, pour le moment, les personnes âgées de plus de 50 ans peuvent demander un test PSA si elles présentent des symptômes. L’étude Reimagine a invité 303 hommes âgés de 50 à 75 ans à passer une IRM de dépistage et un test PSA.

Le professeur Caroline Moore, chirurgienne consultante à l’hôpital University College London (UCLH) à Londres et chercheuse en chef de l’étude, a déclaré que la recherche donne à réfléchir et « réitère la nécessité d’envisager une nouvelle approche du dépistage du cancer de la prostate ».

Parmi les participants, 48 ​​(16 %) avaient une IRM qui indiquait la présence d’un cancer de la prostate malgré une densité médiane de PSA. De ce groupe, 32 avaient des niveaux de PSA inférieurs à la référence de dépistage actuelle de 3 ng / ml, ce qui signifie qu’ils n’auraient pas été référés pour une enquête plus approfondie.

Après évaluation du NHS, 29 hommes ont reçu un diagnostic de cancer nécessitant un traitement, dont 15 avaient un cancer grave et un PSA inférieur à 3 ng/ml.

Trois hommes (1 %) ont reçu un diagnostic de cancer à faible risque qui n’a pas nécessité de traitement.

L’étude a été dirigée par l’UCLH NHS Foundation Trust et le King’s College de Londres, et a été publiée dans la revue médicale BMJ Oncology.

Moore a ajouté: « Nos résultats donnent une indication précoce que l’IRM pourrait offrir une méthode plus fiable de détection précoce des cancers potentiellement graves, avec l’avantage supplémentaire que moins de 1% des participants étaient » surdiagnostiqués « avec une maladie à faible risque. »

Le professeur Mark Emberton, urologue consultant à l’UCLH, a déclaré: «Le taux de mortalité par cancer de la prostate au Royaume-Uni est deux fois plus élevé que dans des pays comme les États-Unis ou l’Espagne, car nos niveaux de tests sont bien inférieurs à ceux d’autres pays.

« Compte tenu de la possibilité de traiter le cancer de la prostate lorsqu’il est détecté tôt, je suis convaincu qu’un programme national de dépistage réduira considérablement le taux de mortalité par cancer de la prostate au Royaume-Uni. Il y a beaucoup de travail à faire pour nous amener à ce point, mais je crois que ce sera possible dans les cinq à dix prochaines années.

Nick James, professeur de recherche sur le cancer de la prostate et de la vessie à l’Institute of Cancer Research de Londres, a déclaré que l’étude « renforce encore la valeur de l’IRM dans la voie de diagnostic du cancer de la prostate ».

« Les limites bien connues des anciennes études de dépistage basées sur le PSA sur le surdiagnostic et le surtraitement associé sont de plus en plus atténuées par l’utilisation de l’IRM », a-t-il ajouté.

Simon Grieveson, directeur adjoint de la recherche chez Prostate Cancer UK, a déclaré : « Les IRM ont révolutionné la façon dont nous diagnostiquons le cancer de la prostate.

« Ces résultats sont extrêmement excitants, et nous voulons maintenant voir des études beaucoup plus vastes à l’échelle du Royaume-Uni pour comprendre si l’utilisation de l’IRM comme première étape pour se faire tester pourrait constituer la base d’un programme national de dépistage. »