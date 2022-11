L’Irlande «vulnérable» pourrait être coupée si le Royaume-Uni connaît une pénurie de gaz, prévient un député européen | Nouvelles du monde

L’Irlande pourrait être coupée si le Royaume-Uni connaît une pénurie de gaz cet hiver, a averti un député européen de premier plan.

Le régulateur britannique de l’énergie Ofgem a mis en garde contre un “risque important” de pénurie de gaz naturel en raison de la guerre en Ukraine, ce qui a alarmé l’Irlande, qui importe environ 70% de son gaz d’Ecosse via le gazoduc Moffat Interconnector.

“Nous sommes à la merci des entreprises britanniques en termes d’approvisionnement en gaz”, a déclaré Billy Kelleher, député européen du Fianna Fail pour l’Irlande du Sud.

“Je veux dire, il est clair que nous devons avoir une forme d’accord avec le gouvernement britannique et avec les fournisseurs de gaz britanniques selon lesquels, en cas de pénurie, nous serions toujours approvisionnés en gaz. Et cela nous rend clairement très vulnérables.”

IrlandeLa seule source de gaz naturel du pays, le champ gazier de Corrib au large de la côte de Co Mayo, fournit environ 30 % des besoins du pays et devrait diminuer au cours de la prochaine décennie.

Le gouvernement de coalition irlandais – en particulier le Parti vert – s’oppose à l’importation de gaz naturel liquéfié (GNL) sur les liens avec la fracturation hydraulique, et l’Irlande n’a pas de terminaux GNL ni de capacité de stockage.

“Nous avons besoin de beaucoup de travail à faire en termes de stockage de gaz et de notre capacité à importer du gaz par d’autres moyens”, a déclaré M. Kelleher à Sky News.

“Essentiellement du GNL, nous ne dépendons donc pas des sociétés gazières du Royaume-Uni et du gouvernement britannique lui-même, qui ont du mal à s’approvisionner en gaz pour leur propre pays.”

Les inquiétudes concernant la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’Irlande s’accompagnent d’une crise du coût de la vie et d’inquiétudes concernant la flambée des prix de l’énergie.

À une heure de route du terminal gazier de Bellanaboy Bridge, où le gaz de Corrib est acheminé à terre, se trouve la ville de Ballina.

Au centre communautaire de la ville, Olive O’Donnell s’occupe de superviser les bénévoles de la Popote roulante, préparant le dîner pour une quarantaine d’usagers.

Olive O’Donnell, présidente de Ballina Meals on Wheels



Alors que les dîners au bacon, au chou et au navet sont emballés sous film rétractable et que les tartes aux pommes sont plaquées, Mme O’Donnell révèle que leurs coûts énergétiques ont augmenté d’environ 300 € (264 £) par mois.

Plus important encore, elle peut voir l’impact que les randonnées ont eu sur leurs utilisateurs, pour la plupart âgés.

“Ils sont vraiment, vraiment inquiets”, a-t-elle déclaré à Sky News. “Ils sont poussés à la limite. Et la peur, la peur est là-dedans.

“Quand vous leur parlez, ils disent : ‘Oh allons-nous survivre à l’hiver, aurons-nous la chaleur ? Pourrons-nous nous garder au chaud ?’.”

De l’autre côté de la rivière Moy, Helen O’Connor, 88 ans, reçoit son repas de l’un des chauffeurs bénévoles. Originaire du Yorkshire, elle vit dans une ville de l’ouest de l’Irlande depuis 1985 et s’inquiète du coût de rester au chaud.

Helen O’Connor, 88 ans, reçoit son dîner chez elle à Ballina, Co Mayo



“Je ne me déplace pas très vite, donc je ne me réchauffe pas très vite”, a-t-elle déclaré.

“Alors j’ai tendance à en mettre un de plus [layer of clothing], et un supplémentaire, puis une couverture. Ce n’est pas si facile.

“J’essaie d’être très économe sur moi-même à tous points de vue, pas seulement pour ma facture, mais pour le bien de la planète. Ne pas utiliser plus de carburant que je ne le dois.”

Le maire de la ville, le conseiller Mark Duffy, dit qu’il y a “une inquiétude et une inquiétude énormes dans la communauté”.

“L’Irlande est une économie très ouverte, nous sommes donc exposés à la vulnérabilité de l’approvisionnement énergétique. Mais c’est pourquoi nous devons nous concentrer sur un avenir où nous sommes autonomes, que nous avons des solutions durables, mais c’est bien sûr un choc, et une préoccupation pour les gens que nous dépendions tellement de l’approvisionnement britannique », a-t-il déclaré.

Le gouvernement irlandais tient à minimiser le risque.

Un porte-parole du ministre de l’Environnement, Eamon Ryan, a déclaré qu’en cas d’urgence d’approvisionnement au Royaume-Uni, “l’interconnexion de Moffat sera traitée de la même manière que le réseau de distribution en Grande-Bretagne” – ce que le National Grid au Royaume-Uni a également indiqué sera être le cas.

Conseiller Mark Duffy, maire de Ballina



Et toute décision de couper l’approvisionnement en gaz de la République d’Irlande serait compliquée par le fait que la société d’État, Gas Networks Ireland, possède et exploite deux gazoducs fournissant une grande partie du gaz d’Irlande du Nord.

Professeur auxiliaire d’économie au Trinity College de Dublin et ancien membre de l’Autorité de régulation de l’énergie d’Irlande du Nord, John FitzGerald a déclaré à Sky News : “La poursuite des approvisionnements vers l’Irlande du Nord nécessiterait la coopération du gouvernement irlandais même si les approvisionnements vers la République étaient coupés. .

“Ainsi, j’anticiperais une solution coopérative à tout besoin – improbable – de rationner le gaz.”

Mais l’alarme met en évidence un besoin urgent pour l’Irlande de diversifier ses approvisionnements énergétiques, d’autant plus que le rendement du champ gazier de Corrib devrait diminuer au cours de la prochaine décennie.

Jusqu’à une plus grande exploitation des énergies alternatives ou un changement de politique pour adopter l’importation de GNL, l’Irlande restera fortement dépendante de l’approvisionnement en gaz britannique pour répondre à ses besoins énergétiques cruciaux.