L’Irlande veut que le travail à distance relance désormais ses villes rurales

Terrasse de boutiques et de bâtiments historiques, Skibbereen, comté de Cork, Irlande, République d’Irlande. (Photo par: Geography Photos / Universal Images Group via Getty Images) Photos de géographie | Groupe Universal Images | Getty Images

DUBLIN – En mars, le gouvernement irlandais a dévoilé un plan pour relancer l’économie rurale du pays en incitant davantage de personnes à travailler à distance. Un défi de longue date pour l’Irlande rurale a été la migration vers les zones urbaines. Avec l’ombre de la pandémie de Covid-19 et ce qui peut être réalisé grâce au travail à distance, le plan Our Rural Future vise à inciter davantage de personnes à rester ou à s’installer dans des zones non urbaines. Le plan s’engage à fournir un soutien financier aux autorités locales pour transformer les propriétés vacantes des villes en centres de travail éloignés. Cela comprend un plan pour «plus de 400 installations de travail à distance» à travers le pays. Grainne O’Keeffe a une expérience de première main pour attirer des gens dans une ville rurale. Elle dirige le Ludgate Hub, un espace de travail collaboratif et une organisation de soutien aux start-up dans la petite ville de Skibbereen, à environ 80 km à l’ouest de la ville de Cork dans le sud de l’Irlande. Ludgate Hub – qui porte le nom du scientifique Percy Ludgate – a été créé en 2016 et a été l’un des pionniers des efforts de démarrage rural. O’Keeffe a déclaré à CNBC que Ludgate fournit un exemple pratique pour attirer des fondateurs et des employés dans une petite ville. Il opère dans une ancienne boulangerie et ouvre une deuxième installation dans un bâtiment scolaire vide plus tard cette année. Il a surtout attiré des individus dont les start-ups permettent de travailler à distance, dont la start-up Workvivo, soutenue par Eric Yuan. O’Keeffe a déclaré que des investissements importants dans les infrastructures physiques telles que le haut débit à haut débit et la recherche de bâtiments adaptés sont essentiels pour rendre toute ville viable pour le travail à distance. Skibbereen est connecté au haut débit par le biais d’une entreprise dirigée par Vodafone appelée Siro. «Cela change sans aucun doute la donne pour chaque région. C’est fondamental, tout comme le fait d’avoir un bâtiment propice à un environnement de travail», a-t-elle déclaré. La connectivité à large bande en milieu rural a été un bugbear régulier en Irlande. Le Plan national de large bande du gouvernement déploie des services dans des zones auparavant mal desservies, mais il a connu sa juste part de retards. D’autres opérateurs comme Eir sont au milieu de leurs propres déploiements ruraux tandis que Starlink d’Elon Musk teste en un seul endroit en Irlande.

Environnement de travail

Garret Flower a déménagé de Dublin à son comté natal de Longford, dans les Midlands. Il est le PDG de la start-up logicielle ParkOffice, dont l’équipe de 15 personnes est désormais totalement distante. «La campagne a beaucoup à offrir», a-t-il déclaré. « Je pense que le travail à distance est quelque chose qui peut vraiment ramener les gens dans les zones rurales. » Mais il a également mis en garde contre une dépendance excessive au travail à domicile. Au fur et à mesure que les verrouillages s’atténueront, la disponibilité de bureaux ou de bureaux dans les villes et les villages sera un élément clé de toute stratégie, a-t-il déclaré. «Tout le monde n’a pas un espace de vie agréable pour travailler. Vous ne pouvez pas faire pression sur tout le monde pour qu’il puisse travailler de chez lui. J’ai grandi dans la maison familiale et c’était le chaos. Je n’aurais jamais pu travailler avec tout le monde là-bas. dans la maison », dit-il. Par ailleurs, un accélérateur de start-up financé par le gouvernement appelé NDRC, qui est maintenant géré par un consortium de groupes d’entreprises à travers le pays, se concentre sur le développement d’écosystèmes de start-up dans des zones plus diversifiées du pays. L’un de ses membres est le RDI Hub, une installation située dans la ville de Killorglin dans le comté de Kerry, dans le sud-ouest du pays.

«À Kerry, nous avons traditionnellement une migration très enracinée. Les gens quittent le Kerry. Il est rare que vous restiez, la plupart des gens partent pour l’université, la plupart des gens partent pour commencer un travail. Certains reviennent mais la majorité partent et continuent,» a déclaré Reidin O’Connor, le directeur de RDI Hub. O’Connor est originaire de la région d’origine et a déménagé de Dublin avec son partenaire et ses enfants quelques mois avant l’arrivée de la pandémie. Elle a déclaré que les efforts du gouvernement sur les centres de travail à distance doivent se concentrer non seulement sur les travailleurs, mais aussi sur la manière dont ils peuvent être intégrés dans les communautés locales. « Les hubs devraient être l’espace où vos start-ups et vos créatifs travaillent ensemble. Mais vous avez aussi des cours et cela devient la ruche de la communauté et c’est là que les gens se rassemblent », a-t-elle déclaré.

PA Thompson | La banque d’images | Getty Images

Logement et transport

Un problème persistant pour le développement de toute région d’Irlande est le logement. Avant la pandémie, la pénurie de logements a longtemps été un problème brûlant. Mais depuis le début de la pandémie, le problème est devenu plus aigu avec l’arrêt des activités de construction. Récemment, l’activité des investisseurs institutionnels sur le marché du logement a suscité beaucoup de mépris du public. O’Keeffe de Ludgate a déclaré que les efforts de régénération rurale devront lutter contre le logement et que les autorités comme les conseils de comté devront «reconnaître qu’il y aura une augmentation de la population et qu’il est nécessaire de loger des logements». O’Keeffe reconnaît que les liaisons de transport entre les villes rurales comme Skibbereen et les villes voisines comme Cork ou plus loin à Dublin présentent également des défis.