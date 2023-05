L’Irlande veut mettre la flambée des impôts sur les sociétés dans un nouveau fonds souverain

L’immeuble de bureaux Meta Platforms Inc. dans la zone «Silicon Docks» dans le centre de Dublin, en Irlande, le mardi 29 novembre 2022.

L’Irlande envisage de canaliser une partie des recettes fiscales exceptionnelles qu’elle reçoit des nombreuses multinationales basées dans le pays vers un nouveau fonds souverain.

Cette décision serait un effort pour consolider les finances publiques à l’avenir – lorsque le revenu annuel pourrait être moins fiable qu’il ne l’est actuellement.

actualités liées à l’investissement

Un document qui sera soumis au Parlement irlandais mercredi par le ministre des Finances Michael McGrath examine les avantages de la mise en place d’un nouveau « véhicule d’épargne publique à plus long terme vers lequel les recettes exceptionnelles pourraient être canalisées ».

Des rapports antérieurs ont suggéré que le nouveau fonds serait utilisé pour continuer à rembourser la dette ainsi que les dépenses de retraite et de soins de santé.

Les recettes fiscales irlandaises sur les sociétés ont explosé au cours de la dernière décennie et ont atteint des niveaux record depuis la pandémie, augmentant de 30 % en glissement annuel en 2021 et de 48 % supplémentaires en 2022 pour atteindre un record de 22,6 milliards d’euros (24,8 milliards de dollars).

Cela vient de géants de la technologie tels qu’Alphabet, Meta, Intel, LinkedIn et Amazon, ainsi que d’entreprises comme Pfizer et Johnson & Johnson.

Les secteurs dominés par les multinationales représentent désormais plus de la moitié du PIB et environ un quart des recettes fiscales dans le pays d’un peu plus de 5 millions d’habitants, de nombreuses entreprises étant attirées par son faible taux d’imposition des sociétés de 12,5 %.

gouvernement irlandais surplus était de 8 milliards d’euros l’an dernier malgré ses dépenses en programmes de soutien énergétique et autres mesures, 1,6% du PIB – l’un des rares pays de l’UE à enregistrer un excédent. Le gouvernement s’attend à ce que cela gonfle encore dans les années à venir, potentiellement frapper 6,3 % du PIB d’ici 2026, soit un total de 65 milliards d’euros sur quatre ans.

L’Irlande a également été grignoter à son ratio dette / PIB au cours de la dernière décennie depuis qu’il a atteint un niveau record dans le sillage de 2008, qui a vu un effondrement de ses années de tigre celtique en une grave récession et des crises en emploila propriété et bancaire.