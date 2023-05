L’Irlande va devenir le premier pays au monde à mettre des avertissements sanitaires sur l’alcool | Nouvelles du monde

L’Irlande est en passe de devenir le premier pays au monde à apposer des avertissements sanitaires sur les produits alcoolisés.

Le ministre de la Santé de Dublin, Stephen Donnelly, a signé lundi une nouvelle réglementation, qui avertira les buveurs des risques pour la santé liés à l’alcool alcoolainsi que le nombre de calories du produit.

Cependant, les étiquettes ne seront pas obligatoires avant mai 2026.

Le irlandais Le gouvernement a déclaré que la réglementation alignerait les produits alcoolisés sur les exigences en matière d’emballage alimentaire.

M. Donnelly a déclaré: « Je me réjouis que nous soyons le premier pays au monde à franchir cette étape et à introduire un étiquetage sanitaire complet des produits alcoolisés.

« J’attends avec impatience que d’autres pays suivent notre exemple. »

Les étiquettes détailleront les dangers de la consommation d’alcool pendant la grossesse, les cancers potentiellement mortels et les risques de maladie du foie.

Le plan de l’Irlande a fait face à des protestations de l’Italie, de l’Espagne et de six autres États membres de l’UE qui ont déclaré qu’il pourrait causer des problèmes au sein du marché unique.

La Coldiretti, la plus grande association d’agriculteurs d’Italie, a qualifié les avertissements « terrifiants » d' »attaque directe ».

« Le feu vert de l’Union européenne à des étiquettes de vin alarmistes en Irlande représente un précédent dangereux car il risque d’ouvrir la porte à d’autres législations susceptibles d’influencer négativement les choix des consommateurs », a-t-il déclaré.