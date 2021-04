S’adressant au radiodiffuseur irlandais RTE, le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que le gouvernement s’attend à ce que le pays ait un « Un été beaucoup plus plein d’espoir et positif » après que les fonctionnaires ont réussi à mettre « Un couvercle sur la propagation de ce virus. »

La sortie du lock-out, qui sera officiellement approuvée par le cabinet irlandais jeudi, permettra aux magasins de détail, aux services personnels et à la construction non résidentielle de redémarrer début mai et aux hôtels, restaurants et bars de rouvrir quelques semaines plus tard, plus tôt que la chronologie précédente de juin.

Les restrictions qui seront bientôt assouplies permettront aux citoyens de voyager partout en Irlande à partir de la deuxième semaine de mai pour la première fois depuis que le pays est entré en lock-out il y a cinq mois.

Alors que l’Irlande n’a confirmé que 247 489 cas de virus depuis le début de la pandémie et a l’un des taux d’infection les plus bas d’Europe, le gouvernement a tardé à rouvrir en raison des inquiétudes concernant un autre pic.

Le précédent assouplissement des restrictions par le gouvernement vers la fin de 2020 a vu le pays faire face à une troisième vague de virus et à s’inquiéter de l’impact des nouvelles souches mutées de Covid.

Parallèlement aux commentaires du ministre des Affaires étrangères sur l’assouplissement des restrictions nationales, le vice-Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, a déclaré que le pays préparait un retour progressif aux voyages internationaux, avec une annonce prévue d’ici la fin du mois de mai. Actuellement, les arrivées en Irlande en provenance de 71 pays, dont le Brésil, la France, l’Italie et les États-Unis, doivent être mises en quarantaine pendant 14 jours dans un hôtel; les personnes venant d’autres pays, y compris l’Irlande du Nord, doivent se mettre en quarantaine dans une résidence spécifiée pendant 14 jours.

