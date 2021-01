Davantage de ferries doivent naviguer directement de l’Irlande vers le continent européen afin de contourner la route commerciale traditionnelle sur le continent anglais et le pays de Galles.

La sortie britannique de l’UE signifie que les camions passant par les ports irlandais devront désormais subir des contrôles impopulaires, longs et bureaucratiques, en particulier dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et des plantes.

Au port de Dublin – le principal point d’entrée et de sortie des entreprises de transport qui acheminent des produits vers et depuis l’Irlande vers le continent européen et au-delà – les contrôles reviennent pour la première fois depuis 1992 sur les marchandises traversant la mer d’Irlande.

Mais à 200 kilomètres de la capitale irlandaise, le port de Rosslare se prépare à des changements majeurs pour se préparer à une augmentation du trafic de transport.

100 millions d’euros sont consacrés aux nouvelles routes d’accès, aux parkings et aux infrastructures, tandis qu’un opérateur de ferry danois lance un nouveau service de six traversées par semaine de Rosslare à Dunkerque en France.

«Les envois en provenance du Royaume-Uni seront soumis à deux types de contrôles», a déclaré Hazel Sheridan du ministère irlandais de l’Agriculture.

Elle a déclaré à Euronews: «Tous les envois seront soumis à des contrôles douaniers, puis certaines catégories d’envois seront soumises à ce que nous appelons des contrôles sanitaires et phytosanitaires, des contrôles SPS.

«Les contrôles SPS s’appliqueront à tous les animaux vivants, aux produits végétaux et végétaux réglementés, aux produits d’origine animale tels que la viande, le lait, les produits germinaux, la semence et les embryons.

«Ils s’appliqueront également aux sous-produits animaux comme nous les appelons. Ce sont des produits non destinés à la consommation humaine. »

Les responsables du port de Dublin ont déclaré que le premier matin de trafic post-Brexit le 1er janvier avait été calme, mais que le premier week-end de l’année était toujours le plus calme.

À Rosslare, la direction du port reconnaît que ses routes vers la ville française de Cherbourg et vers Bilbao, en Espagne, peuvent être un moyen plus lent et plus gênant pour certains camionneurs.

Le voyage en mer prendra plus de temps qu’une traversée traditionnelle de la Manche.

Mais il contournera également les longues files d’attente dans les ports d’Angleterre qui, jusqu’à récemment, étaient facilement accessibles.

«Nous avons également constaté une augmentation significative des traversées directes de Rosslare / Europort vers l’Europe continentale», a déclaré Glen Carr, directeur des opérations au port de Rosslare.

«Rosslare / Europort est le plus proche [Irish] port vers l’Europe continentale et à partir de janvier, nous passerons de nos services actuels, cinq par semaine, à l’Europe continentale.

«Nous augmenterons ce nombre à 14 services directs par semaine à partir de janvier, puis à 15 en mars.»