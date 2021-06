L’office du tourisme irlandais a eu l’idée originale d’utiliser le jeu vidéo historique « Assassin’s Creed » pour créer sa nouvelle campagne promotionnelle. Une forme originale de marketing que l’éditeur de jeux Ubisoft et d’autres entités touristiques ont déjà utilisé auparavant. Afin d’attirer un démographiques touristiques différentes, l’Irlande a choisi audacieusement d’intégrer dans sa dernière campagne promotionnelle des images de « Wrath of the Druids », une extension du jeu vidéo « Assassin’s Creed Valhalla » sorti en mai. Ce DLC se concentre sur l’Irlande du 9ème siècle et met en lumière la belle paysages du pays. Et c’est exactement la promesse contenue dans cette publicité alternant images réelles et pixelisées, tirées du jeu vidéo, de certains des sites emblématiques du pays. Dublin, Benbulben, la Chaussée des Géants et la Colline de Tara font partie de ceux Souligné.

« La campagne de Tourism Ireland est une manière amusante et innovante d’attirer l’attention d’un nouveau public de joueurs sur l’île d’Irlande. Nous voulons aiguiser la curiosité des joueurs pour les lieux présentés et les inciter à venir les explorer dans le monde réel », explique Mark Henry, directeur du marketing central de Tourism Ireland.

Et l’office du tourisme ne s’arrête pas là avec cette campagne décalée. Il prévoit de collaborer avec des influenceurs populaires, avec un fort suivi sur Twitch, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, en Espagne et dans les pays nordiques.

Visitez Florence et la Grèce antique

Avec plus de 155 millions de jeux vendus dans le monde depuis son premier épisode en 2007, la série « Assassin’s Creed » est l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires. A tel point qu’elle s’est exportée sur grand écran en 2016 avec Michael Fassbender, Marion Cotillard et Jeremy Irons dans les rôles principaux.

La saga du jeu vidéo est également connue pour l’attention qu’elle porte à la reproduction fidèle et détaillée des lieux et des paysages historiques. En effet, il n’est pas surprenant qu’il ait déjà été utilisé dans des campagnes touristiques dans d’autres pays. Sun Florence Tours, une agence de tourisme basée à Florence, en Italie, propose des visites sur le thème de « Assassin’s Creed II ». L’histoire de ce chapitre se déroule en Italie au début du XVIe siècle, et la visite emmène les visiteurs dans certains des les lieux vus dans le jeu vidéo (Palazzo Vecchio, Duomo, Église San Lorenzo, etc.) Une façon différente d’aborder l’histoire.

En 2019, l’éditeur et distributeur du jeu a lui-même commencé à créer des visites virtuelles sur la Grèce antique, permettant aux téléspectateurs de naviguer dans l’univers de « Assassin’s Creed Odyssey ». «

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici