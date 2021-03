Le télégraphe

Le parti d’Angela Merkel puni par les électeurs pour le fiasco des vaccins

Le parti d’Angela Merkel a subi de lourdes défaites lors des élections régionales dimanche alors que les électeurs se retournaient contre son gouvernement pour sa gestion de la crise des coronavirus. Les résultats feront pression sur Mme Merkel avant les élections générales de septembre, lorsque les Allemands choisiront enfin son successeur à la chancelière. Selon les premières projections, son parti démocrate-chrétien (CDU) a chuté à ses pires résultats dans deux États qu’il considérait autrefois comme des bastions. Dans l’État clé du sud du Bade-Wurtemberg, où le parti a gouverné sans interruption pendant 58 ans, il a boité avec seulement 23% des voix, loin derrière les Verts rivaux qui ont remporté l’État avec 31%. En Rhénanie-Palatinat, il a vu sa part des voix baisser de plus de 6 points à seulement 26%, alors que les sociaux-démocrates de centre-gauche (SPD) ont remporté l’État avec 34,5%. Les experts ont averti que la part inhabituellement élevée de votes par correspondance en raison du coronavirus signifiait que les projections initiales pourraient ne pas être aussi précises que d’habitude. Mais il était clair que la CDU avait subi une terrible soirée, alors que ses deux principaux rivaux en septembre se partageaient le butin. Lars Klingbeil, le secrétaire général du SPD, a déclaré à la télévision allemande que les résultats avaient fait sauter la course pour succéder à Mme Merkel à la chancelière en septembre. «Il y a des majorités à atteindre pour les coalitions sans la CDU», a déclaré M. Klingbeil. «Le message adressé au gouvernement fédéral est le suivant: la course est ouverte.» Il s’agissait des premières élections importantes en Allemagne depuis le début de la pandémie, et les lourdes pertes de la CDU ont été largement considérées comme un verdict sur le déploiement shambolique du vaccin dans le pays. Il y a quelques mois à peine, la CDU était en tête en Rhénanie-Palatinat et au coude à coude avec les Verts du Bade-Wurtemberg, mais elle a vu son vote s’évaporer dans les deux États lorsqu’il est devenu clair que l’Allemagne, quatrième économie, a des mois de retard sur le Royaume-Uni et les États-Unis dans la vaccination de ses citoyens. Un scandale de corruption qui a vu trois députés forcés de démissionner en une semaine – deux d’entre eux pour des pots-de-vin présumés pour des contrats de masques du gouvernement – à l’approche du vote n’a pas aidé. Mme Merkel, qui a été félicitée pendant une bonne partie de l’année dernière pour sa gestion initiale de la crise, récolte désormais la colère des électeurs face à sa décision fatidique de confier les commandes de vaccins à la Commission européenne. Jusqu’à présent, 6% seulement des Allemands ont reçu leur premier coup, contre plus de 30% des Britanniques. Après presque quatre mois de verrouillage, l’Allemagne est lasse des restrictions et il n’y a pas de fin en vue. La CDU est désormais proche de la crise. Il doit y avoir de sérieux doutes quant à savoir si Armin Laschet, qui a été élu chef du parti il ​​y a moins de deux mois, peut désormais être considéré comme son candidat à la chancelière en septembre. Jens Spahn, jusqu’à récemment un autre candidat pour le rôle, fait face à des appels à démissionner de son poste de ministre de la Santé. Cela laisse Markus Söder, le leader populaire du parti jumeau bavarois de la CDU, qui pourrait maintenant être parachuté en tant que candidat au sauvetage. Le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), pendant si longtemps l’épine du côté de Mme Merkel, n’a pas réussi à capitaliser sur la colère du public et a vu sa part des voix chuter dans les deux États. Mais les deux principaux rivaux de la CDU, les Verts et le SPD, croiront désormais tous deux avoir une chance de chasser le parti du pouvoir en septembre et de diriger une coalition rivale. Le SPD, actuellement partenaire junior de la coalition de Mme Merkel, a réussi à se distancer du chaos vaccinal et son candidat à la chancelière, Olaf Scholz, a connu une bonne pandémie en tant que ministre des Finances. Les Verts, actuellement deuxième dans les sondages nationaux, croiront que leur victoire éclatante dans le Bade-Wurtemberg pourrait être le tremplin pour que le parti s’empare de la chancellerie et dirige pour la première fois un gouvernement national. Mme Merkel, qui a passé une grande partie de ses deux dernières années à se battre pour assurer la direction de la CDU pour ses héritiers idéologiques, pourrait maintenant trouver que le prochain chancelier n’est même pas de son parti.