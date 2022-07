L’Irlande subit une défaite atroce d’un point face à la Nouvelle-Zélande lors de la finale de l’ODI à Dublin | Nouvelles du cricket

L’Irlandais Paul Stirling a viré un siècle, mais la Nouvelle-Zélande s’est imposée à Dublin

Les siècles étincelants de Paul Stirling et Harry Tector n’ont pas suffi à diriger l’Irlande vers une première victoire célèbre contre la Nouvelle-Zélande alors qu’ils ont subi une défaite atroce d’un point à Dublin.

La centaine de Martin Guptill a aidé les Black Caps à amasser 360-6 sur leurs 50 overs pour les mettre au bord d’un blanchiment dans la série internationale de trois matchs d’une journée.

Stirling et Tector avaient d’autres idées, mais lorsque ce dernier est parti avec plus de 50 courses requises, la poursuite semblait morte et enterrée.

L’ordre inférieur de l’Irlande a continué de se balancer fort et a ramené l’équation à 10 sur la dernière manche, mais Blair Tickner a gardé son sang-froid pour refuser les hôtes à Malahide malgré le fait qu’il ait obtenu son total d’ODI le plus élevé de tous les temps.

Guptill a fait les premiers dégâts et a marqué son 18e siècle pour la Nouvelle-Zélande dans le format avant de viser 115.

Henry Nicholls avait déjà pris le relais à ce stade et fracassé trois maximums dans ses manches de 54 balles de 79 pour aider les touristes à établir 361 pour la victoire.

Un partenariat record au troisième guichet entre Stirling et Tector a permis à l’Irlande de donner un coup de poing solide à la réponse.

L’ouvreur Stirling a atteint trois chiffres avec une limite jusqu’au troisième homme, mais était furieux lorsqu’il est sorti pour 120 après être devenu l’une des quatre victimes de Matt Henry.

Harry Tector a également accumulé une centaine de courses, mais ce n’était pas suffisant après une fin dramatique

Le partenariat de 179 courses pour le troisième guichet avec Tector a établi un nouveau record pour l’Irlande dans les ODI et le n ° 4 a continué de manière impressionnante avec cinq maximums capables de faire apparaître un deuxième siècle de la série pour le jeune.

Lorsque Tector a opté pour 108, les espoirs de victoire des hôtes semblaient minces, mais le rapide 22 de George Dockrell les a maintenus dans le combat uniquement pour que la Nouvelle-Zélande garde son sang-froid et les limite finalement à 359-9.

Il a assuré aux Black Caps une victoire 3-0 en série devant trois internationaux Twenty20 à partir de lundi.