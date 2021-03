La République d’Irlande a chuté à l’une de ses pires défaites samedi, s’inclinant 1-0 à domicile contre le Luxembourg en éliminatoires de la Coupe du monde de l’UEFA.

2 Liés

Le superbe but de Gerson Rodrigues à la 85e minute a assuré la victoire contrariée qui a laissé l’Irlande en bas du groupe de cinq équipes, derrière l’Azerbaïdjan.

Le Luxembourg, 98e mondial, s’est beaucoup amélioré ces dernières années – ils étaient 186e en 2006 et 142e en 2015 – mais l’Irlande, 42e, aurait réservé ce jeu comme banquier à domicile.

L’Irlande est sur une série lamentable de 10 matchs sans victoire sous le nouvel entraîneur Stephen Kenny, perdant six d’entre eux. Ils ont également perdu aux tirs au but contre la Slovaquie lors des éliminatoires de l’Euro 2020.

La défaite 3-2 de mercredi en Serbie a au moins laissé entendre que les problèmes de but de l’équipe auraient pu être résolus. Ce n’était que la deuxième fois depuis octobre 2017 qu’ils marquaient deux fois dans un match de compétition, et l’autre était contre Gibraltar.

jouer 1:02 La République d’Irlande subit l’une de ses pires défaites de l’histoire lors d’une défaite 1-0 contre le Luxembourg.

Mais leurs problèmes de but étaient à nouveau au centre des préoccupations contre le Luxembourg. L’Irlande ne s’est pas qualifiée pour la Coupe du monde depuis 2002, et après avoir perdu ses deux qualifications d’ouverture, il semble peu probable qu’elle soit au Qatar l’année prochaine.

La victoire 1-0 du Luxembourg contre la République d’Irlande est sa première victoire en qualifications à l’extérieur depuis septembre 2008, et seulement sa quatrième sur la route de toute son histoire (Euros et Coupe du monde). Tout est question de manteau. 🧥 pic.twitter.com/VtD2Swixpk – Football Squawka (@Squawka) 27 mars 2021

Mais même les plus grandes nations doivent supporter l’étrange choc. Vous trouverez ci-dessous notre verdict sur le match qui remporte ce titre pour certaines des principales nations du football à travers le monde.

Aller à: Argentine | Belgique | Brésil | Angleterre | France | Allemagne | Italie | Mexique | Pays-Bas | Portugal | Espagne | États-Unis

¡Sorpresa en Milán! François Omam-Biyik adelanta a Camerún con este cabezazo. Los Leones Indomables, un poco más de 20 minutos de hacer historia. Estamos reviviendo # Italia1990@Argentine 🇦🇷 v @FecafootOfficie 🇨🇲

📱 https://t.co/SLytyHAKmp pic.twitter.com/A3Zfg3xvEd – Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) 30 mars 2018

Un duel physique macabre dont on se souvient peut-être mieux pour Le tristement célèbre tacle à la hache de Benjamin Massing sur Claudio Caniggia – un « défi » emblématique des tactiques rudes exposées tout au long du jeu. L’Argentine était championne du monde en titre après son triomphe en 1986. Une fois de plus dirigée par les talents mercuriels de Diego Maradona, le Albiceleste étaient fortement soutenus pour gagner à nouveau à Italia ’90. En revanche, le Cameroun était 500-1 outsiders, mais cela n’a pas empêché les Lions indomptables de donner absolument tout ce qu’ils avaient pour renverser les gros coups, bien qu’ils aient été réduits à neuf hommes à la fin du match. La tactique a fonctionné – tout comme François Omam-Biyik a marqué le but décisif d’une tête à la 67e minute pour arracher les victoires les plus difficiles.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Hal Robson-Kanu 🤯 Le Pays de Galles a atteint les demi-finales de l’EURO 2016 après avoir battu la Belgique 3-1!#OTD | @Cymru | @RobsonKanu pic.twitter.com/Xj7xmCyyee – Ligue des Nations de l’UEFA (@ EURO2020) 1 juillet 2020

La «génération dorée» belge d’Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku semblait destinée à atteindre au moins les demi-finales de l’Euro 2016 lorsqu’ils se sont heurtés aux débutants du tournoi, le Pays de Galles dans les huit derniers. Classés par la FIFA comme la deuxième équipe mondiale à l’entrée du tournoi et jouant virtuellement à domicile dans la ville frontalière française de Lille, les Red Devils ont même marqué un but dans les 15 premières minutes pour être renversés par une exubérante résurgence galloise, le tout couronné par un objectif individuel magique de Hal-Robson Kanu – un attaquant sans club.

Brésil: 1-7 vs Allemagne, Coupe du monde 2014

⏪ Manquer la FIFA d’aujourd’hui #Coupe du monde Rembobiner? 🏆Nous avons revécu le choc vraiment sismique du Brésil 2014 entre 🇧🇷@cbf_futebol & 🇩🇪@DFB_Team_EN qui résonnaient dans le monde il y a quatre ans. 📺Voici les meilleurs morceaux! pic.twitter.com/Zqz2fcGEAH – Coupe du Monde de la FIFA (@FIFAWorldCup) 25 mai 2018

Alors que se faire battre par ses voisins de l’Uruguay à domicile lors de la finale de la Coupe du monde 1950 est un candidat sérieux pour être le plus douloureux embarras international du Brésil des temps modernes venu, le monde entier ne le regardait pas en direct comme ils l’étaient 64 ans plus tard. L’année était 2014, le stade était l’Estadio Mineirao à Belo Horizonte, et l’Allemagne était l’équipe responsable de jeter le taché de larmes Selecao des demi-finales de leur propre Coupe du monde de la manière la plus brutale imaginable.

Angleterre: 0-1 vs États-Unis, Coupe du monde 1950

Le résultat de ce match de phase de groupes au Brésil est toujours cité comme l’un des plus gros, sinon le les plus grands bouleversements de l’histoire des finales de la Coupe du monde. L’équipe d’Angleterre se vantait de plusieurs grandes stars de la journée, Tom Finney, Stan Mortensen et Billy Wright, tandis que le XI américain était une collection lâche de semi-pros inconnus qui n’avaient joué les uns avec les autres qu’une fois auparavant. L’affrontement devait être une formalité pour l’Angleterre, mais le seul but du match est venu de Joseph Gaetjens, qui a dévié un tir de Walter Bahr au fond des filets.

31 mai 2002 ⚽️🏆 Le Sénégal🇸🇳 bat la France🇫🇷 sur ce mais de Pape Bouba Diop pic.twitter.com/kl6YEbzG9H – Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) 17 mai 2018

La France s’est retrouvée du mauvais côté de l’un des bouleversements les plus mémorables de l’histoire de la Coupe du monde lorsqu’elle a été battue par le Sénégal lors du match d’ouverture de la finale de 2002. Papa Bouba Diop s’est glissé pour marquer le seul but du match après la percée d’El Hadji Diouf Les Bleus‘ligne défensive, laissant les champions en titre surpris se demander ce qui venait de se passer.

Allemagne: 0-2 vs Corée du Sud, Coupe du monde 2018

🇰🇷KOR 2-0 GER 🇩🇪

⚽️ Kim Younggwon 90 ‘+ 3’

⚽️ Fils Heungmin 90 ‘+ 6’ Une victoire historique pour la République de Corée. L’Allemagne, championne en titre, quitte la Russie 2018 au premier obstacle …pic.twitter.com/l0jUevqIZx – Coupe du Monde de la FIFA (@FIFAWorldCup) 17 novembre 2018

L’Allemagne était championne du monde en titre lorsqu’elle a été éliminée des quarts de finale de la Coupe du monde 1994 par la Bulgarie – un match qui était probablement leur moment le plus bas sur la plus grande scène du football, jusqu’en 2018. Low était à la barre comme Die Mannschaft – qui défendaient à nouveau leur titre mondial – sont sortis de la Coupe du monde 2018 en phase de groupes après une défaite dévastatrice et dramatique contre la Corée du Sud, qui a marqué ses deux buts après 90 minutes. Son Heung-Min faire rouler le ballon dans un filet vide avec Neuer échoué à l’autre bout du terrain a été un moment inoubliable.

L’un des meilleurs de tous les temps #Coupe du monde bouleversements 🤯 🇰🇵Korea DPR avait besoin d’une victoire pour continuer son voyage en Angleterre 1966, avec un exploit parallèle 🇮🇹Italie. les goûts de Sandro Mazzola et Giacinto Facchetti avant eux. Mais le nom dont tout le monde se souvient ce jour-là est Pak Doo-ik 🙌 #OnThisDay pic.twitter.com/11LoUTNBqt – Coupe du Monde de la FIFA (@FIFAWorldCup) 19 juillet 2019

Le jour où Pak Doo-Ik a écrit son nom dans le folklore du football pour toujours, et à Ayresome Park à Middlesbrough, de tous les endroits. Alors que l’ancien sol de Boro a disparu depuis longtemps, un moulage en bronze de la botte de Pak reste toujours in situ dans le lotissement qui l’a remplacé en hommage à l’avant. qui a sauté pour vider une Italie étoilée de la Coupe du monde 1966. La Corée du Nord a ensuite affronté le Portugal en quarts de finale, mais s’est finalement décrochée contre le grand Eusebio, qui a marqué quatre buts et fourni une passe décisive à l’autre dans une victoire de 5-3.

Pendant ce temps, le Azzurri ont été laissés pour rentrer à la maison sous le couvert de la nuit, mais ont quand même réussi à se retrouver face à un «accueil» volatile à leur retour: des supporters en colère qui bombardaient l’équipe de tomates alors qu’ils émergeaient de l’aéroport de Gênes. À ce jour, il est considéré comme profondément offensant de jeter cette denrée alimentaire particulière à un Italien en conséquence directe de son échec en Angleterre.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– UEFA Nations League sur ESPN +: diffusez des matchs et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

– Qui est le GOAT de votre pays? Nous vous avons demandé de voter – voici les résultats!

Mexique: 0-4 vs Trinité-et-Tobago, 1973

Trinité-et-Tobago a un pedigree en tant que tueurs de géants improbables de la CONCACAF. En 1973, ils ont battu le Mexique par quatre buts sans réponse dans un qualificatif crucial niant ainsi El Tri une place à la Coupe du monde 1974. La nation des Caraïbes n’a fait sa première apparition à une finale qu’en 2006.

Les Néerlandais ont échoué dans leur mission d’atteindre l’Euro 2016 de manière vraiment tragi-comique lorsqu’ils ont mis fin à leur campagne de qualification déjà lugubre par une défaite fatale à Amsterdam. Devant gagner, ils ont perdu 3-2 à domicile, Robin van Persie marquant un but des deux côtés alors que les Tchèques disputaient plus de la moitié du match avec 10 hommes sur le terrain.

Portugal: 0-1 vs Grèce, Euro 2004

🇬🇷 EURO 2004 🏆 Angelos Charisteas a marqué le seul but de la finale de l’EURO 2004 alors que la Grèce était sacrée championne!#OTD | @EthnikiOmada pic.twitter.com/xhN6BWiCi7 – Ligue des Nations de l’UEFA (@ EURO2020) 4 juillet 2020

Cela ressemble toujours à une anomalie que la Grèce se soit bousculée pour atteindre la gloire du Championnat d’Europe en 2004, infligeant non pas une mais deux défaites embarrassantes au Portugal, pays hôte, en cours de route. Le tournoi a débuté avec les éventuels champions choquant les hôtes 2-1 (dont l’équipe talentueuse se vantait comme Luis Figo, Deco et Rui Costa) avant par la suite revenant pour les battre à nouveau en finale, cette fois par un seul but – laissant un jeune Cristiano Ronaldo inconsolable dans la foulée.

Espagne: 1-5 vs Pays-Bas, Coupe du monde 2014

Habitué à gagner à chaque tournoi auquel ils participaient, l’Espagne, championne en titre, a été confrontée à la réalité au Brésil lorsque les Pays-Bas ont déclenché une émeute à Bahia. Le score était égal à la mi-temps, mais une brillante performance en deuxième mi-temps des Néerlandais les a vus d’un but pour écraser les hommes de Vicente del Bosque avec une rafale de buts, y compris une tête de plongée longue portée inspirée de Van Persie.

L’Espagne cherchant à remporter son quatrième trophée international majeur consécutif, la défaite doit sûrement se classer comme sa plus déflatante jamais enregistrée (en particulier, c’est la première fois qu’elle concède cinq buts dans un match international depuis 1963). Cependant, Gerry Armstrong soutiendrait probablement le contraire, car c’était son objectif que a remporté la courageuse Irlande du Nord sa célèbre victoire choc 1-0 contre La Roja à la Coupe du monde 1982.

États-Unis: 1-2 vs Trinité-et-Tobago

Les États-Unis ont affronté Trinité-et-Tobago (eux à nouveau) lors du dernier match de leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2018, sachant qu’un simple match nul était nécessaire pour réserver une place en Russie l’été suivant. Cependant, deux buts de leurs adversaires caribéens en première mi-temps se sont révélés insurmontables et ont finalement permis de mettre fin à la série de participations des Américains à sept Coupes du monde consécutives.