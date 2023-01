L’Irlande signale une “meilleure humeur” sur les pourparlers entre le Royaume-Uni et l’UE après les différends amers sur le Brexit

Des manifestants brandissant des drapeaux de l’UE et de l’Irlande et une pancarte “Gardez le protocole” se tiennent devant le Parlement.

Le ministre irlandais des Finances a évoqué le nouvel optimisme et le caractère constructif entourant les pourparlers entre le Royaume-Uni et l’UE après des mois de différends commerciaux amers après le Brexit.

“Les pourparlers sont en cours et il semble y avoir une meilleure humeur dans l’ensemble, des discussions plus positives sont en cours entre l’UE et le Royaume-Uni”, a déclaré Michael McGrath, ministre des Finances de la République d’Irlande, à Joumanna Bercetche de CNBC lors du Forum économique mondial de Davos.

“Et je pense qu’il est dans l’intérêt de tous qu’un accord négocié soit conclu rapidement afin que nous puissions avoir un commerce fluide à travers la mer d’Irlande, entre la Grande-Bretagne et l’Irlande (Nord et Sud) et nous protégeons l’accord du Vendredi saint et la paix, ” il a dit.

Il a déclaré qu’il y avait “des signes de progrès bienvenus” à la suite d’informations selon lesquelles le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly et le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic se seraient à nouveau entretenus plus tôt cette semaine.