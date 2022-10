L’Irlande s’excuse pour la chanson des joueurs après les éliminatoires de la Coupe du monde

L’entraîneur irlandais Vera Pauw s’est excusé après la diffusion d’une vidéo de joueurs chantant une chanson faisant référence à l’IRA. Ross MacDonald/Groupe SNS via Getty Images

La Football Association of Ireland (FAI) et la manager de l’équipe nationale Vera Pauw se sont excusées mercredi pour les joueuses qui ont chanté une chanson faisant référence à l’IRA après avoir battu l’Ecosse 1-0 et s’être qualifiées pour la première fois pour la finale de la Coupe du monde féminine.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux après le match de mardi montrait l’équipe en train de chanter “Ooh ah, up the ‘RA”, une chanson soutenant l’Armée républicaine irlandaise paramilitaire qui cherchait à mettre fin à la domination britannique en Irlande du Nord.

“La première chose dans notre équipe est le respect des gens qui nous entourent”, a déclaré l’entraîneur néerlandais de l’Irlande Pauw à Sky Sports.

“Nous avons fait quelque chose qui a blessé les gens et ce n’est pas une excuse que nous ne voulions blesser personne. Ce n’est pas une excuse que nous fêtions.”

Pauw a déclaré que les joueurs étaient dévastés et que celle qui a posté la vidéo “pleurait dans sa chambre parce qu’elle blessait les gens et qu’elle ne le pensait jamais”.

Pauw a déclaré qu’elle n’était pas dans le vestiaire et, en tant qu’entraîneur étranger, n’aurait pas été au courant de ce qui avait été chanté même si elle l’avait été, mais qu’elle en avait quand même pris l’entière responsabilité.

“C’est mal, nous n’aurions pas dû le faire et nous ne le ferons plus jamais”, a-t-elle déclaré.

La FAI s’est excusée dans un communiqué pour toute infraction commise après le match au stade Hampden Park de Glasgow.

La défenseure Chloe Mustaki a déclaré que toute l’équipe était gênée.

“Il se passait beaucoup de choses dans les vestiaires à un moment aussi important et il y avait beaucoup de chansons différentes à gauche, à droite et au centre, donc nous sommes incroyablement gênés”, a-t-elle déclaré.

“Nous ne voulions pas faire de mal de notre côté, nous nous en excusons donc vraiment.”