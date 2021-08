L’Irlande se tourne vers les laissez-passer vaccinaux pour rouvrir son industrie hôtelière

DUBLIN – Malgré la propagation de la variante hautement contagieuse du coronavirus delta, l’Irlande parie sur des « pass vaccins » pour rouvrir complètement ses bars et restaurants.

Le secteur irlandais du tourisme et de l’hôtellerie a dû faire face à des arrêts et des démarrages lors de la réouverture tout au long de la pandémie de Covid-19.

Le service intérieur a repris le 26 juillet dans une sorte de photo-finish avec le gouvernement et l’industrie hôtelière finalisant les directives pour la réouverture le matin même. Cela comprenait les derniers ajustements aux exigences de recherche des contacts des restaurants.

Le différenciateur clé cette fois-ci est que les restaurants et les bars ne peuvent ouvrir leurs portes qu’aux personnes entièrement vaccinées ou aux personnes qui se sont remises de Covid-19 au cours des six derniers mois. Les places à l’extérieur resteront disponibles pour tous les parieurs.

Le grand test pour les entreprises sera de gérer ces contrôles sur le statut vaccinal des clients.

Le principal moyen de prouver la vaccination sera le certificat numérique Covid de l’UE, le même document sur lequel l’Europe fonde son espoir pour relancer le tourisme sur le continent.

Les restaurants et les bars devront scanner le code QR sur le certificat et vérifier la pièce d’identité d’un client pour vérifier qu’il est entièrement vacciné.

Noel Anderson est directeur général des restaurants de Dublin Lemon & Duke et The Bridge 1859, et est également président de l’organisme commercial Licensed Vintners Association.

Il a déclaré à CNBC que dans les premiers jours de la réouverture, les clients optaient toujours pour des sièges à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur, mais son personnel a été formé aux nouveaux protocoles, d’autant plus que le temps estival s’estompe.

« Je crois fermement que dans deux ou trois semaines, cela s’installera et ce sera juste la norme. J’espère que ce ne sera pas la norme trop longtemps », a-t-il déclaré.

Lui et de nombreuses autres entreprises hôtelières se sont opposés à l’exigence de contrôles des vaccins à la porte.

« En fin de compte, c’était une initiative du gouvernement. Cela n’était pas motivé par les pubs, en fait le LVA, dont je suis le président, nous ne le voulions pas », a-t-il déclaré.

« Vous voulez soit rester fermé jusqu’en septembre et au-delà, soit c’est ainsi que vous ouvrez. Lorsque vous avez des membres fermés [for over a year], vous n’avez pas vraiment d’autre choix que de le prendre. »