L’Irlande retarde la réouverture de l’hôtellerie intérieure, le PM dit que les clients devront montrer un document de vaccination ou d’immunité contre Covid

Le secteur hôtelier du pays ne rouvrira pas pour le service intérieur le 5 juillet comme cela avait été prévu, a annoncé mardi le PM – ou Taoiseach – dans un discours.

Martin a déclaré que la décision du gouvernement était basée sur la modélisation de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) examinant le risque posé par la variante Delta plus transmissible de Covid-19.

L’analyse de Nphet a montré que le « le plus sûr » La façon de procéder avec l’hospitalité à l’intérieur était de limiter les repas uniquement à ceux qui ont été doublement piqués ou qui se sont remis du virus, a déclaré Martin.

L’Irlande n’a pas actuellement mis en place de programme national de certification des vaccins, mais Martin a déclaré que le gouvernement développerait un « pratique et réalisable » système au cours des prochaines semaines.

« La simple vérité est que nous sommes dans une course entre la variante et les vaccins et nous voulons faire tout notre possible pour nous assurer que le vaccin gagne », il expliqua.

L’annonce intervient alors que les 10 derniers jours ont vu l’incidence de la variante Delta en Irlande passer de 20 % à 50 %, a déclaré mardi le ministre des Transports Eamon Ryan lors d’une conférence de presse.

Il a également déclaré que les dernières données de modélisation Covid fournies au gouvernement étaient bien pires que prévu.

Des journalistes ont demandé à Ryan pourquoi l’Irlande était le seul pays de l’UE à ne pas avoir rouvert les restaurants à l’intérieur, ce à quoi il a répondu que d’autres pays pourraient bientôt voir le « même genre » des informations sur le Covid-19 dont disposaient les ministres irlandais.

L’Association des restaurants d’Irlande a déclaré que les plans d’ouverture des repas à l’intérieur aux personnes entièrement vaccinées étaient « impraticable et non légal ». Les propositions pourraient être contraires à la loi sur l’égalité et prendraient trop de temps à mettre en pratique, a déclaré le chef du groupe, Adrian Cummins.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !