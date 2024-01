L’Irlande remporte le thriller pour réserver sa place aux Jeux de Paris

Irlande 4-3 Corée

L’Irlande a réservé son billet pour les Jeux de Paris grâce à une magnifique victoire contre la Corée lors des barrages pour la troisième place des qualifications olympiques de hockey masculin à Valence dimanche.

Les buts de Matthew Nelson, Ben Johnson, John McKee et Shane O’Donoghue ont fait basculer la machine verte, mais un superbe match a été sur le fil du couteau jusqu’à la toute fin.

Avec les deux équipes dans le salon de la dernière chance, c’était un tarif ouvert et rapide.

La compétition a connu des hauts et des bas dès le début, même s’il a fallu attendre les 67 dernières secondes du premier quart-temps pour que l’Irlande perce. Après un corner de pénalité – accordé pour une infraction de Manjae Jung – Nelson rentrait chez lui à bout portant.

Ben Johnson double l’avance de l’Irlande alors qu’elle se rapproche d’une place aux JO de Paris Vivez maintenant sur @rteplayer et @rtenews https://t.co/58N1nTXdAZ pic.twitter.com/oZ7l1xgoES – RTÉ Sport (@RTEsport) 21 janvier 2024

Un peu plus de trois minutes après le deuxième quart-temps, la situation s’est encore améliorée. L’effort initial de McKee a été sauvé, mais Johnson a enfoui le rebond haut dans le filet pour doubler l’avantage de l’Irlande.

Tout se passait très bien pour l’équipe de Mark Tumilty, mais la Corée n’allait jamais s’effondrer sans se battre. Ils ont réduit de moitié le déficit lorsqu’un corner de pénalité a semé la panique ; David Harte a d’abord effectué un bon arrêt, mais le ballon a rebondi sur le poteau et Kim Junghoo l’a fait rentrer.

Une attaque semblait inévitable. Au lieu de cela, l’Irlande remontait à l’autre bout et reprenait son avantage de deux buts. Sean Murray s’est précipité dans le cercle et a glissé une passe composée au milieu pour que McKee puisse rentrer chez lui en toute confiance.

Trente secondes avant la mi-temps, un nouveau rebondissement se produisit dans une rencontre en dents de scie. La Corée a varié sa routine de penalty et la frappe à ras de terre de Junwoo Jeong a dépassé Harte.

Shane O’Donoghue marque sur penalty alors que l’Irlande mène 4-2 au troisième quart https://t.co/58N1nTXdAZ pic.twitter.com/kUUkpWaaXH – RTÉ Sport (@RTEsport) 21 janvier 2024

L’Irlande a toujours semblé dangereuse, et elle a porté le score à 4-2 dix minutes après le troisième quart-temps lorsque O’Donoghue a marqué un corner de pénalité.

Mais les buts se sont succédé. Chaque fois que les Irlandais se donnaient un peu de répit, la Corée reculait. L’Irlande a concédé un coup de pénalité après une infraction de Harte, Jang Jonghyun s’est converti et avec un peu plus de deux minutes à jouer dans le quart-temps, l’Irlande s’est tirée d’affaire lorsqu’un quatrième but coréen a été inscrit parce qu’il a été forcé par le corps de Nam Young Lee.

Dès le corner de penalty qui a suivi, Jonathan Lynch a réalisé un brillant dégagement sur la ligne de but pour préserver l’avance de son pays.

Le Coréen Nam Yong Lee a été envoyé à la poubelle pendant les dix premières minutes du dernier quart-temps après une altercation avec Peter McKibbin.

Le dernier quart-temps a été absolument éprouvant pour les nerfs. L’Irlande a marqué un cinquième but meurtrier tandis que la Corée a poursuivi un niveleur.

Au cours des dernières minutes, la Corée a été rétablie à 11 joueurs et a remplacé son gardien de but par un autre joueur, assiégeant le but irlandais. Mais les hommes de Tumilty ont tenu bon, célébrant sauvagement au coup de sifflet final.