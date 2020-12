DUBLIN: Le capitaine irlandais Jonathan Sexton a été rappelé pour les barrages de la Coupe des Nations d’automne samedi et affrontera le demi-volant non plafonné Jaco van der Walt à Lansdowne Road.

Sexton s’est blessé à la cuisse droite en marquant un but contre le Pays de Galles le 13 novembre et a raté les prochains matches de groupe contre l’Angleterre et la Géorgie.

Sa 95e casquette irlandaise coïncidera avec la première de Van der Walt, qui s’est qualifié pour l’Écosse selon la règle de résidence de trois ans. Il s’est entraîné avec l’Écosse avant de retourner brièvement dans son Afrique du Sud natale le mois dernier pour se marier.

Van der Walt a remplacé Duncan Weir, numéro 10 de la phase de groupes en l’absence des blessés Finn Russell et Adam Hastings.

Nous sommes impressionnés par Jaco, a déclaré jeudi l’entraîneur Gregor Townsend.

Défensivement, il doit être l’un des meilleurs tacles de rugby au monde. Sa mort et ses coups de pied sont d’un niveau élevé.

Du côté irlandais, deuxième meilleur en Angleterre il y a deux semaines, le peloton a fait venir la pute Rob Herring et le lock Iain Henderson, alors que la ligne de fond avait considérablement changé pour les éliminatoires de la troisième quatrième place.

Sexton et Conor Murray ont été réunis, Bundee Aki s’était associé au milieu de terrain avec Robbie Henshaw qui a été éliminé d’une blessure à l’aine depuis le match du Pays de Galles, Hugo Keenan était sur l’aile à la place du blessé James Lowe, et Jacob Stockdale était avec arrière.

Dans la réserve, le pilier de l’Ulster Eric O’Sullivan pourrait devenir la 11e nouvelle casquette de l’entraîneur de première année Andy Farrell.

L’Écosse a perdu contre la France 22-15 il y a deux semaines lors de son dernier match et a amené l’ailier Darcy Graham, le centre Duncan Taylor, le flanker Blade Thomson pour Hamish Watson et les accessoires Zander Fagerson et Rory Sutherland.

Les réserves ont été renforcées par l’ancien capitaine Stuart McInally, le pilier Willem Nel, le flanker Blair Cowan et le centre Huw Jones.

Taylor fera son premier départ depuis la Coupe du monde de rugby 2019, et Cowan et Jones feront leurs premières apparitions cet automne.

Programmations:

Irlande: Jacob Stockdale, Hugo Keenan, Bundee Aki, Robbie Henshaw, Keith Earls, Jonathan Sexton (capitaine), Conor Murray; Caelan Doris, Peter OMahony, CJ Stander, James Ryan, Iain Henderson, Andrew Porter, Rob Herring, Cian Healy. Réserves: Ronan Kelleher, Eric OSullivan, John Ryan, Quinn Roux, Josh van der Flier, Jamison Gibson Park, Ross Byrne, Chris Farrell.

Ecosse: Stuart Hogg (capitaine), Darcy Graham, Chris Harris, Duncan Taylor, Duhan van der Merwe, Jaco van der Walt, Ali Price; Matt Fagerson, Jamie Ritchie, Blade Thomson, Jonny Gray, Scott Cummings, Zander Fagerson, Fraser Brown, Rory Sutherland. Réserves: Stuart McInally, Oli Kebble, Willem Nel, Sam Skinner, Blair Cowan, Sam Hidalgo-Clyne, Huw Jones, Sean Maitland.

