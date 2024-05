Le vice-Premier ministre irlandais Michael Martin a qualifié vendredi la réprimande d’Israël à l’encontre de son ambassadeur de « totalement inacceptable », après que Dublin a annoncé sa décision de reconnaître un État palestinien.

L’Irlande, la Norvège et l’Espagne ont annoncé mercredi qu’elles reconnaîtraient officiellement leur statut d’État le 28 mai et Israël a immédiatement promis de prendre des contre-mesures, tout en rappelant ses ambassadeurs des trois pays pour des consultations immédiates.

L’ambassadrice irlandaise Sonya McGuinness et ses homologues norvégienne et espagnole ont été convoquées jeudi. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’il leur avait montré une vidéo de l’enlèvement de cinq femmes soldats dans une base lors de l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre qui a déclenché la guerre à Gaza, après quoi les trois femmes ont été habillées par des diplomates de haut rang.

La séquence vidéo, publiée mercredi par le Forum des otages et des familles disparues, a été prise par les caméras corporelles portées par les terroristes du Hamas alors qu’ils attaquaient la base près de la frontière de Gaza, et montre Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniella Gilboa et Naama Levy, tous les cinq sont toujours retenus en otages par le Hamas à Gaza.

Obtenez l’édition quotidienne du Times of Israel

par email et ne manquez jamais nos top stories En vous inscrivant, vous acceptez les conditions

L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.





L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.



Martin, qui est également ministre irlandais des Affaires étrangères, a déclaré aux journalistes : « Je trouve cela totalement inacceptable et ce n’est pas une manière de traiter les diplomates, et c’est en dehors de la norme par laquelle les diplomates sont traités dans n’importe quel pays. »

Montrer la vidéo à l’ambassadeur devant les médias israéliens était quelque chose dont ils n’avaient jamais « été témoins auparavant dans d’autres pays ou juridictions », a-t-il ajouté.

« La plupart des gens accepteraient au niveau international que cela ne rentre pas dans les paramètres des normes acceptables en termes de manière d’interagir avec les diplomates », a-t-il déclaré.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères Michael Martin s’adresse aux médias au siège de l’UE à Bruxelles, le 19 février 2024. (Kenzo Tribouillard/AFP)

Le ministre des Affaires étrangères Israel Katz a déclaré que la vidéo serait diffusée dans le cadre d’une « démarche sévère » ou d’une protestation diplomatique formelle.

Les responsables israéliens ont critiqué à plusieurs reprises les trois pays. Katz a qualifié leur décision de « médaille d’or pour les terroristes du Hamas qui ont kidnappé nos filles et brûlé des nourrissons ».

Le Premier ministre irlandais Simon Harris a déclaré que la reconnaissance était « une déclaration de soutien sans équivoque à une solution à deux États, la seule voie crédible vers la paix et la sécurité pour Israël, pour la Palestine et pour leurs peuples ».

La reconnaissance d’un État palestinien par les trois pays est le dernier d’une série de revers diplomatiques pour Israël dans sa lutte contre le Hamas. Mardi, la Cour pénale internationale a annoncé qu’elle recherchait des mandats d’arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre potentiels, ainsi que contre trois dirigeants du Hamas, tandis que vendredi la Cour internationale de Justice a rendu un arrêt quelque peu ambigu ordonnant à Israël mettre un terme aux opérations militaires à Rafah, qui risqueraient de détruire la population civile qui y est hébergée.

Israël a fait valoir que la reconnaissance unilatérale d’un État palestinien serait désormais considérée comme une récompense pour l’attaque du Hamas du 7 octobre dans le sud d’Israël, au cours de laquelle quelque 1 200 personnes ont été massacrées et 252 kidnappées, dont beaucoup restent en otages à Gaza. La campagne militaire israélienne visant à débarrasser la bande de Gaza du groupe terroriste Hamas a suscité une sympathie mondiale pour les Palestiniens et galvanisé le soutien à la reconnaissance d’un État dans certaines capitales.

Le Premier ministre irlandais Simon Harris (au centre), flanqué du ministre irlandais des Affaires étrangères Michel Martin (à droite) et du ministre des Transports Eamon Ryan (à gauche), annonce la reconnaissance par son pays de l’État palestinien, dans les bâtiments gouvernementaux de Dublin, en Irlande, le 22 mai. , 2024. (Paul Faith / AFP)

Les mesures prises par chaque pays n’affectent pas la reconnaissance par l’UE d’un État palestinien, dans la mesure où cette décision doit être prise à l’unanimité par tous les États membres.

Huit pays de l’Union européenne reconnaissent un État palestinien : la Bulgarie, Chypre, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Suède et la Slovaquie. Malte reconnaît le concept d’un État et a indiqué qu’elle pourrait bientôt reconnaître un État, aux côtés de la Slovénie.

La Suède est le seul pays à avoir reconnu un État palestinien alors qu’il était déjà membre de l’UE, les autres pays l’ayant fait lorsqu’ils faisaient partie du bloc soviétique.

La Norvège n’est pas membre de l’UE, mais elle y est étroitement alignée et est membre de l’Espace économique européen.