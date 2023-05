L’Irlande perd un ODI passionnant au profit du Bangladesh alors que le siècle de Harry Tector vient en vain à Chelmsford | Nouvelles du cricket

Le meilleur 140 de Harry Tector en carrière est venu en vain pour l’Irlande alors qu’ils ont perdu un thriller ODI avec un score élevé contre le Bangladesh par trois guichets à Chelmsford.

Le quatrième cent de Tector lors de ses neuf derniers internationaux d’une journée a propulsé l’Irlande à 319-6 dans un match réduit à 45 overs par équipe suite à la pluie précédente, avant que le Bangladesh n’atteigne son objectif avec trois ballons à revendre.

Tector, 23 ans, a pillé 10 six – le plus par un Irlandais dans une manche ODI – lors de son coup de 113 balles, tandis que George Dockrell a frappé quatre maximums dans ses 74 invaincus sur 47 livraisons.

L’Irlande a réduit le Bangladesh à 40-2 dans la réponse avant que Najmul Hossain Shanto (117) n’aide son équipe à 232-3 à la 34e.

Trois autres guichets avant la barre des 40 ont donné de l’espoir à l’Irlande – Shanto rattrapé par Tector au large de Curtis Campher – et il y a eu une finale dramatique avec le Bangladesh nécessitant quatre points sur les quatre dernières balles de Mark Adair.

Adair a fait attraper Mushfiqur Rahim lors de la livraison suivante, mais cela a été considéré comme un non-balle pour des raisons de hauteur et Mushfiqur a accéléré le coup franc jusqu’à la limite pour mettre les Tigers 1-0 dans la série de trois matchs avec un match restant.

L’ouverture de la série de mardi s’est terminée par un non-résultat à cause de la pluie.

L’Irlande devait gagner la série 3-0 pour avoir une chance de se qualifier automatiquement pour la Coupe du monde des 50 ans de cet automne en Inde, mais le lavage a confirmé que l’Afrique du Sud était le huitième et dernier participant direct, aux côtés de l’Inde, de l’Angleterre, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, Pakistan, Afghanistan et Bangladesh.

L’Irlande participera désormais à un tournoi de qualification au Zimbabwe en juin et juillet alors qu’elle cherche à revendiquer l’une des deux dernières places, avec l’Écosse et les anciens champions de la Coupe du monde des Antilles et du Sri Lanka parmi leurs rivaux pour ces places.

Le troisième et dernier ODI contre le Bangladesh aura lieu dimanche à Chelmsford.