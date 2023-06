L’Irlande paie-t-elle des gens pour déménager dans les îles ? Comment fonctionnent ces subventions.

Commentez cette histoire Commentaire

Lorsque Meredith Tabbone a lu un article sur un village italien vendant des maisons pour le prix d’une tranche de pizza, elle a sauté sur l’idée. L’arrière-grand-père du natif de Chicago était originaire de Sambuca, un charmant village de la région sud de la Sicile, qui en 2019 vendait aux enchères des maisons abandonnées à partir de 1 euro. Elle a placé une enchère impromptue sur une image granuleuse en noir et blanc d’une maison délabrée pour 5 555 euros (environ 6 355 $ à l’époque).

« Je n’ai fait aucune recherche sur tout cela », a déclaré l’analyste financier de 44 ans. « Je supposais que beaucoup de gens feraient des offres car c’était dans les principaux organes d’information. J’ai été choqué quand j’ai remporté l’enchère. La seule condition : Tabbone devait rénover la propriété dans les trois ans.

Internet regorge de listes avec des offres apparemment trop belles pour être vraies de pays pour payer efficacement les gens pour qu’ils déménagent dans des endroits éloignés ou des îles avec peu d’installations et pour repeupler les villages et les villes qui ont été vidés à mesure que les jeunes se déplacent vers les zones urbaines. .

Mais ces programmes fonctionnent-ils vraiment ? La reponse courte est oui. Mais il y a des mises en garde.

Ce mois-ci, l’Irlande a présenté une proposition alléchante. Le gouvernement accordera des subventions de rénovation de 60 000 à 84 000 euros (environ 65 000 $ à 91 600 $) aux personnes pour réparer les propriétés qui sont vacantes depuis au moins deux ans, dans le cadre d’un plan plus large pour la croissance durable de 30 îles au large. Ces îles sont géographiquement isolées et coupées du continent, et certaines n’ont que deux habitants. Ils sont également à couper le souffle : collines vallonnées, falaises spectaculairement escarpées et ruines historiques.

« Des problèmes tels que la fourniture de logements, la fourniture d’éducation et de soins de santé, l’accès au haut débit à large bande et les opportunités d’emploi sont amplifiés sur les îles au large. Il y a aussi un défi supplémentaire de retenir les jeunes sur les îles alors que le profil de la population vieillit », a déclaré le Département irlandais du développement rural et communautaire dans un e-mail, ajoutant qu’il ne payait pas les gens pour déménager.

Les subventions – qui sont destinées aux rénovations, pas à l’achat d’une maison – ont été lancées pour la première fois l’année dernière sur le continent pour revitaliser les villes et les zones rurales qui comptaient un grand nombre de bâtiments vacants. La réponse a été forte, a déclaré le ministère, et plus de 500 demandes avaient été approuvées au premier trimestre de 2023. Aucune des politiques – pour le continent ou les îles – n’inclut une aide à l’immigration ou à la réinstallation, a-t-il ajouté. (Alors que les non-résidents peuvent acheter une propriété en Irlande, l’accession à la propriété ne garantit pas la résidence.)

Les exigences en matière d’immigration et de résidence peuvent être une pierre d’achoppement pour les étrangers désireux de déménager à plein temps : certains veulent quitter les villes stressantes pour adopter une vie plus lente dans les zones rurales, d’autres veulent une maison de vacances et certains cherchent à échapper aux conflits qui se déroulent. dans les pays d’origine.

Divers autres obstacles peuvent rendre de tels projets intimidants. La rénovation peut être difficile dans des circonstances inconnues, en particulier face aux barrières linguistiques, à la disponibilité limitée de la main-d’œuvre et aux problèmes d’approvisionnement. Certains envisagent d’acheter ces propriétés pour les transformer en locations, mais ces emplacements ne sont souvent pas un grand attrait pour les touristes.

Toti Nigrelli, l’adjoint au maire de Mussomeli, une autre ville sicilienne qui cherche à se relancer grâce au programme de maison à 1 euro, a déclaré que les étrangers n’ont besoin d’aucun permis ou droit de séjour pour acheter une maison dans sa ville. (La durée du séjour dépendra du type de visa qu’ils détiennent.) La municipalité facilite entre autres les raccordements aux services publics.

La ville, qui a commencé à vendre des maisons bon marché en 2017, en a vendu plus de 300, dont à des dizaines d’Américains, a-t-il déclaré. Mussomeli avait 40 000 maisons mais seulement 10 000 habitants, a-t-il dit, l’obligeant à chercher de nouveaux résidents.

Depuis 2000, il y a eu une tendance à l’abandon non seulement des petites agglomérations rurales en Europe, mais aussi des principaux villages et même des villes moyennes, a écrit Serafin Pazos-Vidal, expert en développement rural auprès de l’Association européenne de développement local, dans un e-mail. L’un des principaux facteurs de cette situation, a-t-il ajouté, est la réduction des services publics et des opportunités d’emploi dans un contexte de désindustrialisation et de mécanisation dans les zones rurales.

Nigrelli a déclaré que Mussomeli a bénéficié de ses nouveaux habitants économiquement et socialement. Les activités de construction ont explosé avec tous les travaux de rénovation en cours, et récemment, le service de chirurgie de l’hôpital principal, fermé pendant deux mois en raison d’un manque de médecins, a rouvert après que 10 médecins argentins ont déménagé dans la ville dans le cadre du programme, a déclaré l’adjoint au maire.

Un nouveau venu, Danny McCubbin, un Londonien de 58 ans, y vit désormais et dirige une initiative appelée Good Kitchen qui utilise les aliments inutilisés des supermarchés pour cuisiner des repas pour les personnes vulnérables. Il a dit que l’accord était responsable de l’amener dans la ville où il est maintenant un membre apprécié de la communauté.

« Il n’y a pas de grande rue. Le cinéma ouvre une fois par mois. C’est à une heure de la plage », a-t-il dit. « C’est trop calme pour certains mais c’est juste assez calme pour moi. »

Parfois, ces incitations ont été exagérées ou rapportées de manière inexacte dans les médias. En 2016, lorsque Kaitangata, une ancienne ville minière de la côte néo-zélandaise, a proposé des maisons clés en main de trois chambres pour un prix abordable de 240 000 dollars, les médias internationaux ont rapporté que le gouvernement payait les gens pour s’y installer.

Un demi-million de messages, d’appels et de courriels ont afflué du monde entier, accablant les responsables. La ville cherchait de nouveaux habitants car elle avait une surabondance d’emplois et pas assez de monde. Mais il n’offrait pas de permis de travail ou de séjour, ce qui relève du gouvernement fédéral.

« Des gens m’appelaient depuis des pays déchirés par la guerre, implorant [with] à moi de leur donner une chance », a déclaré Bryan Cadogan, le maire du district dans lequel se trouve Kaitangata. « Nous n’avons jamais voulu donner de faux espoirs à qui que ce soit. Je leur ai dit que si vous pouviez venir ici, nous vous accueillerons.

Les politiques ont également suscité des débats en Italie, certains les critiquant comme un moyen de brader le paysage du pays ou de dégrader sa culture.

« Ce n’est peut-être pas un moyen parfait de restaurer des lieux, mais cela peut aider à transformer [such towns] dans des lieux d’opportunité », a déclaré Marco Pizzi, chercheur en développement rural à l’Université de Pérouse. Il est également consultant chez 1eurohouses.com, un site – qu’il décrit comme un projet de « restauration » – qui regroupe des informations sur ces programmes à travers le pays en anglais et facilite les voyages ou les introductions locales pour les étrangers. Alors que le gouvernement devrait aider les municipalités à faire la publicité de ces offres et à soutenir l’immigration, a ajouté Pizzi, la responsabilité incombe également aux acheteurs.

« Les étrangers devraient essayer de ne pas les considérer et les traiter comme des lieux touristiques, mais penser à ce que cela signifie de vivre dans un endroit calme avec des personnes culturellement différentes de manière respectueuse », a-t-il déclaré.

Pour Tabbone, le résident de Chicago qui a récemment acquis la double nationalité, le rêve italien sur la Méditerranée ne fait que commencer. En juillet – quatre ans après avoir commencé, avec quelques retards liés à la pandémie – les travaux sur sa maison de quatre chambres et quatre salles de bains devraient se terminer après ce qu’elle a décrit comme une « expérience qui a changé sa vie ».

« La meilleure partie a été les gens – les habitants et les étrangers sont tous devenus amis », a-t-elle déclaré. « C’est tout simplement magnifique. Dans votre esprit, quoi [you think] ça pourrait l’être, ça tient vraiment.

Stefano Pitrelli a contribué à ce rapport.