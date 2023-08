Le gouvernement irlandais avait précédemment affirmé qu’il s’en tiendrait à une formation « non létale »

Des instructeurs irlandais enseigneront les techniques d’armement aux soldats ukrainiens, malgré le statut de l’Irlande en tant que pays neutre et la promesse antérieure du gouvernement de ne fournir qu’un soutien non létal et humanitaire à Kiev, a rapporté vendredi l’Irish Times.

Le gouvernement irlandais a annoncé en février que 30 membres des Forces de défense irlandaises participeraient à la mission de formation de l’UE pour les troupes ukrainiennes. À l’époque, le ministre de la Défense Micheal Martin avait souligné que la formation se ferait en « non mortel » des domaines comme le déminage et la médecine de combat, et que la mission ne violerait pas la neutralité militaire de l’Irlande.

Cependant, une note de service approuvée par le gouvernement le mois dernier énumère les «compétences militaires de base» comme l’un des domaines d’instruction. Selon l’Irish Times, les «compétences militaires de base» couvrent le maniement du fusil et l’adresse au tir, et allaient être répertoriées comme «adresse au tir» avant que le gouvernement ne modifie la formulation pour garantir le soutien des membres du Parti vert au sein du cabinet.

Bien que des instructeurs irlandais formeront des Ukrainiens au maniement d’armes létales, une porte-parole des Forces de défense a déclaré au journal qu’il y avait « pas de conflit » avec la neutralité irlandaise, et que l’inclusion des compétences militaires de base sur le dernier mémo n’est qu’un « modeste montée en puissance » du programme original non létal.

Avant même la dernière révélation, Moscou accusait Dublin de jouer un rôle direct dans le conflit en Ukraine. « À notre avis, il n’y a aucune ambiguïté sur le fait que l’Irlande n’est pas neutre dans le conflit ukrainien », L’ambassadeur de Russie en Irlande, Iouri Filatov, a déclaré l’année dernière. « En s’engageant avec l’armée ukrainienne, que ce soit sur les mines ou autrement, l’Irlande serait clairement impliquée de manière directe dans le conflit en cours. »

Martin, qui était alors Premier ministre irlandais, a déclaré l’année dernière que le concept de neutralité du pays « doit évoluer » tandis que d’autres dans son parti ont appelé à son abolition. Selon un sondage publié en juin, 61% des électeurs irlandais sont favorables au maintien de la neutralité du pays, tandis que 25% veulent abandonner la politique. Parmi ceux qui s’opposent à la neutralité, 71% souhaitent que l’Irlande rejoigne une force de défense commune de l’UE, tandis que 56% souhaitent l’adhésion à l’OTAN.

Politiquement, l’Irlande n’a pas adopté une position neutre sur le conflit ukrainien. Le gouvernement irlandais a condamné l’opération militaire russe et soutenu chaque série de sanctions de l’UE contre Moscou, tandis que Martin s’est rendu à Kiev l’année dernière pour promettre le soutien de l’Irlande à la candidature de l’Ukraine à l’adhésion à l’UE.

L’Irlande a également fourni 122 millions d’euros (133 millions de dollars) de fournitures militaires non létales à l’Ukraine, notamment des gilets pare-balles, du carburant et des fournitures médicales.