L’Irlande ne parvient pas à se qualifier pour la grande finale du concours Eurovision de la chanson | Actualités Ents & Arts

L’Irlande n’a pas réussi à se qualifier pour la grande finale du concours Eurovision de la chanson, malgré les meilleurs efforts de Wild Youth.

Le groupe de Dublin faisait partie des cinq artistes éliminés lors de la première demi-finale en direct de la semaine à 15 personnes au M&S Bank Arena de Liverpool.

Les 10 pays qui se sont qualifiés pour la grande finale étaient la Croatie, la Moldavie, la Suisse, la Finlande, la Tchéquie, Israël, le Portugal, la Suède, la Serbie et la Norvège.

Le leader de Wild Youth, Conor O’Donohoe, est monté sur scène dans une combinaison dorée étincelante alors que le groupe tentait d’aider l’Irlande à se qualifier pour la grande finale pour la première fois en 2018.

Image:

Wild Youth , le participant irlandais, partant après ne pas s’être qualifié à la demi-finale de l’Eurovision



Il a également enfilé un collier de trèfle vert et il était entouré de pièces pyrotechniques pour chanter la chanson du groupe We Are One alors que la scène s’illuminait en or et que les fans irlandais agitaient le drapeau national dans la foule.

L’Irlande a participé à l’Eurovision plus de 50 fois avec un record de sept victoires, mais n’a pas réussi à se qualifier pour la finale depuis que Ryan O’Shaughnessy est entré avec sa chanson Together en 2018.

Au total, 15 artistes participent à la première des deux demi-finales du concours, seuls les 10 meilleurs artistes atteignant la grande finale samedi.

Wild Youth a dû faire face à une concurrence acharnée de la part d’un certain nombre de pays nordiques également en compétition, notamment l’ancienne gagnante Loreen représentant la Suède, la favorite des fans Kaarija de Finlande et la Norvégienne Alessandra.

Une courte vidéo a lancé la soirée mettant en vedette des visages célèbres locaux, dont le boulanger de télévision né à Wirral, Paul Hollywood, l’acteur Ricky Tomlinson et le regretté Paul O’Grady.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:05

L’Eurovision arrive à Liverpool



Elle a été suivie d’une apparition surprise préenregistrée du roi et de la reine, qui ont dévoilé la mise en scène le mois dernier.

Rita Ora, connue pour les succès numéro un I Will Never Let You Down, How We Do et Hot Right Now, a également interprété un mélange de ses chansons et son nouveau single Praising You.

Image:

Rita Ora lors de la demi-finale de l’Eurovision



Alesha Dixon, juge de Britain’s Got Talent, et Hannah Waddingham, star de Ted Lasso, accueillent aux côtés de la chanteuse ukrainienne Julia Sanina du groupe The Hardkiss, toutes trois portant des tenues extravagantes avec une gamme de cuir, d’arcs géants et de couleurs arc-en-ciel.

Spice Girl Melanie C a également fait une apparition surprise en tant qu’annonceur et a présenté l’émission et les animateurs, avant de diriger la foule dans un chant de « Liverpool, Liverpool ».

Cela vient après Frankie Goes To Hollywood réuni 36 ans après leur séparation pour marquer le début de l’Eurovision lundi, devant une foule de 30 000 personnes.

La deuxième demi-finale aura lieu jeudi avant la grande finale le 13 mai.