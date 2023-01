L’Irlande lance un programme de 2,5 milliards d’euros pour réparer les défauts de sécurité incendie dans les maisons | Nouvelles du monde

Le gouvernement irlandais a approuvé un plan de réparation coûtant jusqu’à 2,5 milliards d’euros (2,2 milliards de livres sterling) pour réparer la sécurité incendie et d’autres défauts dans 100 000 appartements et duplex construits pendant l’ère du boom du tigre celtique en Irlande.

La surveillance laxiste de la construction pendant le boom économique du milieu des années 1990 à la fin des années 2000 a conduit les propriétaires à se voir remettre d’énormes factures de réparation ces dernières années, car les inspections ont révélé des coupe-feu inadéquats et d’autres défauts dans leurs maisons.

Le cabinet irlandais a finalement approuvé le projet lors d’une réunion ce matin, et le ministre du Logement, Darragh O’Brien, a déclaré aux journalistes : “Aujourd’hui, je crois, est un pas en avant très important pour les propriétaires qui, depuis 10/15 ans, vivent avec le désespoir, la détresse et aucun espoir de ramener leurs maisons dans des environnements sûrs et sécurisés pour eux et leurs familles. »

Il a ajouté que les travaux d’assainissement déjà en cours ou terminés seront inclus pour réparation.

Le programme tant attendu viendra comme un soulagement pour les acheteurs de maisons de l’ère Celtic Tiger, dont des milliers avaient dû faire face à des factures de réparation tout simplement impayables et à une incapacité à vendre leurs maisons.

La retraitée Debbie Horan se souvient du moment où elle a été frappée par une facture de réparation de 18 000 € (15 700 £) pour des défauts d’incendie qui ont été révélés après un incendie dans une propriété voisine.

“Nous étions tous absolument horrifiés”, dit-elle, “juste horrifiés”. En 2001, Debbie avait acheté une propriété à deux lits dans le complexe d’appartements Linden à Blackrock, Co Dublin, qui a été construit à la fin des années 1990.

Après une inspection, les propriétaires ont été informés qu’ils devaient payer 15 000 € (13 100 £) chacun pour l’assainissement, qui est passé à 18 000 €.

“C’était pour quelque chose qui n’était pas de notre faute”, dit Debbie. “Ce que nous ne savions pas lorsque nous avons acheté les appartements.

“Et cela a mis beaucoup de gens sous pression financière. Nous nous y sommes opposés, nous sommes allés à des réunions, mais nous avons constaté que nous n’avions pas d’autre choix que de le payer, car les appartements ne pouvaient être ni achetés ni vendus avant l’arrêt du feu. problème a été résolu.

« Il y avait beaucoup de colère.

Image:

Debbie Horan, propriétaire d’appartement touchée



Elle dit que la nouvelle est un “soulagement absolu”, mais “nous espérons qu’ils tiendront leurs promesses et indemniseront pleinement les gens comme moi, qui ont déjà payé l’argent. La rétrospection est d’une importance vitale”.

Le groupe de pression Constructions Defects Alliance (CDA) a déclaré qu’il “appréciait vivement” la décision d’aujourd’hui et l’a qualifiée d'”importante pour les dizaines de milliers de personnes vivant dans des appartements touchés par des défauts de sécurité incendie”.

Cependant, le porte-parole Pat Montague a averti que “compte tenu de l’énorme ampleur du problème des défauts, il faudra plusieurs années pour que tous les appartements défectueux soient réparés”.

La législation pour donner effet au plan de remédiation doit maintenant être présentée au Dail (la chambre basse du parlement irlandais), et le gouvernement admet que le programme ne sera opérationnel que plus tard cette année au plus tôt.