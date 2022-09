L’Irlande inflige une amende de 400 millions de dollars à Instagram pour la confidentialité des données des adolescents

Commentez cette histoire Commentaire

L’Irlande a infligé à Instagram une amende record de 405 millions d’euros (environ 403 millions de dollars) pour une mauvaise gestion présumée des données des adolescents. “Nous avons adopté notre décision finale vendredi dernier et elle contient une amende de 405 millions d’euros”, a déclaré une porte-parole de la commissaire à la protection des données Helen Dixon à l’Irish Times, ajoutant que tous les détails seront annoncés la semaine prochaine.

La décision du chien de garde irlandais de la confidentialité des données est intervenue après une enquête de deux ans sur les «comptes professionnels» d’Instagram, qui donnent aux utilisateurs des mesures plus avancées pour suivre les vues et les goûts, mais avant 2019, ils étaient susceptibles de publier. les numéros de téléphone et les adresses e-mail des utilisateurs dans les paramètres par défaut. L’âge minimum des utilisateurs d’Instagram est de 13 ans.

Une étude réalisée en 2019 par l’analyste de données David Stier a révélé que plus de 60 millions d’utilisateurs d’Instagram de moins de 18 ans ont eu la possibilité de transformer leurs comptes personnels en comptes professionnels. Et beaucoup l’ont fait, en partie motivés par l’accès à des mesures telles que le nombre de personnes ayant visité un profil et les vues pour des publications individuelles. Mais les utilisateurs mineurs peuvent ignorer que leurs informations de contact sont exposées par défaut.

Instagram “s’est pleinement engagé” avec le régulateur tout au long de l’enquête, mais n’était pas d’accord avec la manière dont la sanction avait été calculée, a déclaré un porte-parole de sa société mère, Meta Platforms, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

“Cette enquête s’est concentrée sur les anciens paramètres que nous avons mis à jour il y a plus d’un an, et nous avons depuis publié de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour aider à assurer la sécurité des adolescents et la confidentialité de leurs informations”, indique le communiqué, ajoutant qu’il examine attentivement la décision et envisage un appel.

L’enquête sur Instagram, menée en vertu des règles de confidentialité de l’UE introduites en 2018, est l’une des nombreuses enquêtes menées par le bureau de Dixon sur les sociétés Meta. L’unité WhatsApp de Meta a été condamnée à une amende de 225 millions d’euros l’année dernière, tandis que Facebook a été condamné à une amende de 17 millions d’euros en mars, ce qui signifie que l’amende d’Instagram porte le total des sanctions de l’Irlande contre l’entreprise pour des problèmes de données et de confidentialité à 647 millions d’euros au cours des deux dernières années.

La dernière sanction est la plus élevée que l’Irlande ait infligée à une entreprise pour confidentialité des données, et la deuxième amende connexe la plus élevée dans l’UE après que les régulateurs luxembourgeois ont infligé une amende de 746 millions d’euros à Amazon l’année dernière.

Les régulateurs de données de plusieurs autres pays de l’UE se sont initialement opposés aux propositions de l’Irlande visant à pénaliser Instagram, mais ils ont réussi à s’entendre sur la décision dans le cadre d’un modèle d’application paneuropéen, qui autorise les régulateurs de données à imposer de lourdes amendes en cas de violation.