L’Irlande et l’Espagne parmi les pays de l’UE qui adoptent un ton différent sur la guerre à Gaza | Guerre Israël-Gaza

Lorsque l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a été impliquée dans un scandale le mois dernier, la Grande-Bretagne et l’Allemagne ont rapidement gelé leur financement, et d’autres pays du continent ont rapidement suivi. Mais au lieu de rejoindre le peloton, l’Espagne et le Portugal ont décidé d’aller dans la direction opposée. Ils ont répondu avec des promesses pour augmenter leur financement.

Depuis des années, mais surtout ces derniers mois, ils font partie d’un groupe de pays à travers l’Europe qui cherchent constamment à adopter un ton différent en matière de conflit au Moyen-Orient. D’autres incluent l’Irlande, qui a appelé pour une révision des relations commerciales de l’UE avec Israël et la Slovénie, qui a déclaré s’attendre à ce qu’Israël mette rapidement en œuvre les mesures provisoires ordonnées par la Cour internationale de justice dans une affaire portant sur des allégations de génocide.

Même si ces pays ont contribué aux frictions internes qui ont conduit à la disparition de l’UE décrié En raison de sa politique décousue, les analystes affirment qu’ils ont également joué un rôle critique – quoique limité – lorsqu’il s’agit de changer les perspectives sur le conflit.

“C’est un contrepoids important contre les suspects habituels – les pays pro-américains – qui ont tendance à être plus pro-israéliens”, a déclaré Brigitte Herremans, chercheuse postdoctorale au Centre des Droits de l’Homme de l’Université de Gand.

Les plus bruyants ont été l’Irlande, la Belgique et l’Espagne, a déclaré Martin Konečný, directeur du projet européen pour le Moyen-Orient. “Mais il y a d’autres Etats membres qui sont juste derrière eux et partagent les mêmes positions”, a-t-il déclaré, citant la Slovénie, le Portugal, Malte et le Luxembourg.

Ces pays ont été placés sous le feu des projecteurs ces dernières semaines alors que les gouvernements sont aux prises avec les allégations d’Israël selon lesquelles au moins 12 membres du personnel de l’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, auraient été impliqués dans l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Plus d’une douzaine d’États, dont les États-Unis et les Pays-Bas, ont suspendu leur financement, suscitant des avertissements concernant un effondrement total de l’aide apportée à 2 millions de civils, dont plus de la moitié sont des enfants, à Gaza.

En revanche, au moins sept Les pays européens, dont le Luxembourg, la Norvège et la Slovénie, ont déclaré qu’ils continueraient à financer l’UNRWA. Même si ces pays ont été largement applaudis en ligne pour leur position pro-palestinienne, Konečný a mis en garde contre une telle caractérisation.

« Aucun d’entre eux n’a brandi des drapeaux palestiniens ou n’a déclaré que les Palestiniens devraient être favorisés par rapport aux Israéliens », a-t-il déclaré. « Je dirais que ce sont ces pays qui représentent réellement, ou continuent de représenter, la position traditionnelle de l’UE sur le conflit – celle du soutien à la solution à deux États et au droit international. »

Leur position n’a jusqu’à présent que peu modifié l’approche d’autres pays européens tels que l’Autriche et l’Allemagne, mais Konečný a déclaré que leur impact ne faisait guère de doute.

« Cela fait une différence dans le sens où si ces pays n’étaient pas présents, la position globale de l’UE soutiendrait Israël de manière beaucoup plus inconditionnelle », a-t-il déclaré.

Cette cohorte de pays fait probablement aussi des vagues en dehors de l’UE, a-t-il déclaré. « Beaucoup de gens, en particulier dans les pays du Sud, ont été horrifiés par ce qu’ils perçoivent comme un soutien européen non critique à l’offensive israélienne », a déclaré Konečný. « Et je pense qu’avoir un bloc de pays européens qui expriment clairement une position différente est très important pour maintenir une certaine crédibilité de l’Europe. »

Alors que ces pays défendaient leurs positions, ils se sont parfois heurtés aux responsables israéliens. En novembre, après que le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, dénoncé ce qu’il a décrit comme des « meurtres aveugles de civils innocents » lors d’une conférence de presse conjointe avec le Belge Alexander De Croo, les deux hommes ont été accusés par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, d’ignorer le rôle du Hamas dans l’instigation du conflit avec les attentats du 7 octobre au cours desquels 1 200 personnes ont été tuées et des centaines d’autres kidnappées.

“Le Premier ministre Netanyahu condamne fermement les propos tenus par les Premiers ministres belge et espagnol pour ne pas imputer l’entière responsabilité des crimes contre l’humanité commis par le Hamas, qui a massacré nos citoyens et qui utilise les Palestiniens comme boucliers humains”, a déclaré le bureau de Netanyahu. dit à l’époque.

Herremans a déclaré que la conférence de presse conjointe tenue par Sanchez et De Croo au poste frontière de Rafah – avec lettres communes et l’Irlande annonce récente Le fait qu’il soit en pourparlers avec des pays « partageant les mêmes idées » sur la possibilité de reconnaître conjointement un État palestinien une fois le conflit terminé – offre un aperçu de la manière dont ces pays ont trouvé la force dans l’unité. «Ces pays se soutiennent donc également et se ménagent un espace plus grand pour faire pression en faveur de mesures qui ne sont pas nécessairement soutenues par les autres pays de l’UE.»

Armida van Rij, chercheuse principale à Chatham House à Londres, a déclaré que les motivations de ces pays étaient diverses. « La Belgique, l’Irlande et l’Espagne ont toujours été plus favorables à la cause palestinienne », a-t-elle déclaré, citant ceux qui établissent des parallèles entre les troubles en Irlande du Nord et en Palestine, ainsi que l’héritage du colonialisme britannique, pour expliquer le phénomène. Position irlandaise.

Madrid en 1991 a accueilli une conférence visant à relancer les négociations en faveur du processus de paix israélo-palestinien, et en 2014 la Belgique était parmi les premiers pays de l’UE à discuter de la reconnaissance d’un État palestinien.

Si le soutien sociétal joue un rôle, les tendances politiques du gouvernement au pouvoir dans chaque pays jouent également un rôle, a déclaré Hugh Lovatt, chercheur principal au Conseil européen des relations étrangères.

Il a cité comme exemple la Suède, qui faisait partie des pays qui ont suspendu le financement de l’UNRWA après les allégations israéliennes. Le pays « faisait partie de ce genre de groupes partageant les mêmes idées ». [states],” il a dit. “Et ils ont eu un changement de gouvernement – ​​donc un gouvernement de droite – et la position de la Suède à l’égard du conflit israélo-palestinien a un peu changé.”

Ces dernières semaines, alors que le nombre de Palestiniens tués dans le conflit a grimpé à plus de 28 000, selon les autorités de Gaza, le Royaume-Uni et les États-Unis ont signalé qu’ils étaient potentiellement prêts à repenser leur approche du conflit sous-jacent. L’administration américaine est aurait poursuivre activement la création d’un État palestinien indépendant une fois le conflit terminé, une démarche potentielle également reprise par le Royaume-Uni.

Ces changements pourraient ouvrir la voie à une cohorte de pays européens pour qu’ils s’engagent davantage sur cette question, a déclaré Lovatt. «Il convient de noter que sur cette question spécifique de la reconnaissance, et même en ce qui concerne la recréation d’un horizon politique d’autodétermination pour les Palestiniens, les Américains et, dans une certaine mesure, le Royaume-Uni ont évolué vers la position de ces États partageant les mêmes idées. . Je pense que cela offre une fenêtre d’opportunité à ces États membres.