«Cependant, jusqu’à présent, cela n’a pas été le cas et il est hautement indésirable de perturber un programme complexe et urgent chaque fois que des personnes développent une maladie après avoir reçu un vaccin qui peut être une coïncidence et sans lien de causalité. Une main ferme sur la barre est probablement ce dont on a le plus besoin », a déclaré Finn.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy