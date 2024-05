L’Irlande et la Norvège vont reconnaître l’État palestinien – POLITICO

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre et le ministre des Affaires étrangères Espen Barth Eide ont annoncé mercredi matin lors d’une conférence de presse que leur pays reconnaîtrait la Palestine en tant qu’État à partir du 28 mai, la démarcation territoriale entre la Palestine et Israël étant basée sur les frontières d’avant le 4 juin. , 1967, lorsqu’Israël a capturé la bande de Gaza à l’Égypte et la Cisjordanie et Jérusalem-Est à la Jordanie pendant la guerre des Six Jours.

Ces dernières semaines, l’Irlande a discuté du moment potentiel de la reconnaissance d’un État palestinien lors d’une série de réunions avec les gouvernements d’Espagne, de Slovénie, de Belgique, de Norvège et de Malte, qui partagent tous largement le point de vue de l’Irlande selon lequel l’UE dans son ensemble devrait reconnaître un État palestinien. .

Anticipant la décision de Dublin, le ministère israélien des Affaires étrangères a publié une vidéo critiquant l’Irlande pour avoir prétendument fait le jeu du Hamas.

« Le fait que les dirigeants du Hamas vous remercient devrait servir de signal d’alarme », réprimande la vidéo du gouvernement israélien dans le message pointé vers l’Irlande.

Jusqu’à présent, la Suède était le seul membre de l’UE à avoir reconnu unilatéralement la Palestine en tant qu’État. Plusieurs autres pays européens ont adopté cette position avant de rejoindre l’UE.

Bien qu’aucun des pays du G7 ne reconnaisse la Palestine, plus de 140 des 193 membres des Nations Unies le font.

