S’exprimant jeudi sur Morning Ireland de RTÉ, le vice-Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, a déclaré qu’il serait logique d’espacer l’administration des vaccins Pfizer, comme au Royaume-Uni, pour les moins de 60 ans et en bonne santé.

L’intervalle actuel entre l’administration des deux injections est de 28 jours, mais certains autres pays l’ont prolongé à 12 semaines, permettant à davantage de personnes d’être partiellement immunisées contre le coronavirus dans un laps de temps plus court. Des recherches menées au Royaume-Uni, avant que le pays n’approuve le vaccin Moderna, ont montré que les vaccins Pfizer et AstraZeneca réduisaient considérablement le risque d’hospitalisation pour Covid-19 après une seule injection.

Mercredi, le ministre irlandais de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré qu’une décision sur la diffusion des vaccins serait prise dans la semaine.

La décision possible intervient alors que le régulateur européen des médicaments examine l’utilisation du vaccin à injection unique J&J et après que l’Irlande ait limité le vaccin AstraZeneca aux personnes âgées de 60 ans et plus. Mardi, J&J a déclaré qu’il retarderait les expéditions vers l’Europe pendant que le vaccin est en cours d’examen suite à sa suspension aux États-Unis; son déploiement n’a pas encore commencé dans l’UE. Une technologie similaire a été utilisée dans le développement de leurs vaccins, qui ont été liés à de très rares cas de coagulation sanguine.

Pendant ce temps, l’UE a annoncé mercredi que le bloc recevrait 25% supplémentaires de doses de vaccins au cours du deuxième trimestre de Pfizer.

Malgré la limitation de l’utilisation du vaccin anglo-suédois, le gouvernement irlandais a conseillé aux gens de réfléchir à deux fois avant de le refuser. Varadkar a déclaré que si vous refusez le premier vaccin offert, vous vous mettez essentiellement au fond de la file d’attente et devrez peut-être attendre que tout le monde soit vacciné.

Le vice-Premier ministre a déclaré qu’il gardait un œil sur les Anglais « expérience » de rouvrir le pays «Quand ils ont vacciné la moitié de leur population» alors que l’Irlande envisage de sortir de l’isolement.

