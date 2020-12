Par Padraic Halpin et Kate Holton

DUBLIN / LONDRES, 23 décembre (Reuters) – En tant que principal fournisseur de produits alimentaires en Irlande du Nord, Lynas Foodservice achète davantage de produits tels que le fromage de l’autre côté de la frontière ouverte avec l’Irlande, membre de l’UE, afin d’éviter les obstacles commerciaux bureaucratiques érigés avec la Grande-Bretagne après Brexit.

Le fournisseur de chaînes de café, de géants de la restauration rapide et de pubs a réacheminé le stock européen via Dublin et a recherché des fournisseurs irlandais ou européens pour alléger la pression une fois que les marchandises britanniques nécessitent des contrôles douaniers et des formalités administratives pour entrer dans la province lorsque le Royaume-Uni quitte l’Union européenne en décembre. 31.

L’Irlande du Nord restera alignée sur le marché unique de l’UE et les marchandises arrivant en Irlande du Nord seront soumises aux règles douanières de l’UE.

Le directeur général Andrew Lynas a déclaré à Reuters qu’il s’attend à plus de paperasse administrative même si la Grande-Bretagne conclut un accord commercial avec le bloc, et a commencé à rechercher plus de produits tels que le fromage et la charcuterie au sud de la frontière irlandaise.

« Les deux grandes choses sur lesquelles nous avons travaillé sont l’acheminement des marchandises via Dublin et comment s’approvisionner en plus de produits européens et irlandais (produits) », a-t-il déclaré à Reuters. « Nous avons absolument fait cela et je pense que peu importe ce qui se passe, cela se produira davantage. »

Une réorientation subtile de certaines parties de l’Irlande du Nord dirigée par les Britanniques vers la République irlandaise près d’un siècle depuis que l’Irlande a obtenu son indépendance de la couronne britannique est l’une des conséquences les plus intrigantes du Brexit.

Alors que l’unité irlandaise reste soit un rêve lointain, soit un cauchemar lointain, le Brexit a tendu les liens qui unissent le Royaume-Uni: l’Irlande du Nord et l’Écosse ont voté pour rester dans l’UE en 2016, tandis que l’Angleterre et le Pays de Galles ont voté pour le départ.

Préserver la paix délicate en Irlande du Nord sans permettre au Royaume-Uni de se détourner des marchés de l’UE à travers la frontière terrestre entre le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord était l’une des questions les plus difficiles des négociations de divorce sur le Brexit.

En substance, ils ont convenu d’un fudge qui maintient l’Irlande du Nord avec un pied dans les deux camps – une partie du territoire douanier du Royaume-Uni mais également toujours aligné sur le marché unique des marchandises de l’UE après le 31 décembre.

IRLANDE DU NORD

Bien que l’accord évite une frontière dure entre l’Irlande du Nord et l’Irlande et confirme l’accord de paix du Vendredi saint de 1998, il complique les échanges – en particulier entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

Avec 10,4 milliards de livres (13,89 milliards de dollars), la Grande-Bretagne représentait 60% de tous les biens achetés en dehors de l’Irlande du Nord en 2018, soit plus de quatre fois la quantité importée d’Irlande, selon les données les plus récentes de la Northern Ireland Statistics and Research Agency.

Alors que le niveau du commerce à travers la frontière irlandaise a presque doublé depuis que l’accord de paix de 1998 a mis fin aux «troubles» de l’Irlande du Nord, Lynas a déclaré que la Grande-Bretagne était et restera un marché incroyablement important, suggérant que tout changement post-Brexit pourrait être progressif.

Son commerce de gros familial vieux de près de 70 ans s’approvisionne actuellement pour environ un tiers de ses produits alimentaires en Grande-Bretagne.

Cependant, certains fournisseurs britanniques sont confrontés à un changement plus brutal. Les fournisseurs écossais de pommes de terre de semence seront interdits de vendre dans le bloc – et en Irlande du Nord – à partir du 1er janvier.

Ils resteront fermés jusqu’à ce que l’équivalence pays tiers soit accordée, ce qui permettra au commerce de pommes de terre de semence certifiées de se poursuivre.

GRAINES DE POMMES DE TERRE

Archie Gibson, directeur exécutif d’Agrico UK, qui compte 80 producteurs en Écosse et 20 en Angleterre, affirme que l’industrie a couru comme un «poulet sans tête» pour essayer d’exporter autant de récoltes que possible dans l’UE avant le 1er janvier.

Il s’inquiète du coup dur à long terme après qu’un acheteur irlandais a obtenu de nouveaux fournisseurs en dehors de la Grande-Bretagne pour stocker des supermarchés.

« Ils ont tendance à être assez fidèles, donc quand ils déménagent, il est probable qu’ils ne reviendront pas », a-t-il déclaré.

Les plus grands supermarchés du Royaume-Uni ont également averti ces dernières semaines qu’ils pourraient ne pas être en mesure de fournir la même variété d’aliments à leurs magasins d’Irlande du Nord en raison de l’incertitude quant à la manière dont les nouvelles exigences fonctionneront.

Un sondage réalisé fin novembre par la Fédération britannique de l’alimentation et des boissons a montré que près de 40% des entreprises prévoient d’interrompre ou de réduire les livraisons en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne pour adapter les gammes de produits ou évaluer si le marché reste viable.

Des exemptions de trois et six mois convenues depuis lors pour protéger les grands commerçants de certains des obstacles les plus onéreux, tels que la nécessité de produire des certificats sanitaires d’exportation pour tout produit britannique d’origine animale, peuvent faciliter la transition en janvier, mais ne sont aucun moyen de le faire. gérer des chaînes d’approvisionnement complexes sur le long terme.

« Les périodes de grâce ne sont pas très longues », a déclaré le directeur du Northern Ireland Retail Consortium, Aodhán Connolly, à l’un des webinaires quasi quotidiens, que des groupes commerciaux organisent pour des entreprises confrontées à d’énormes changements qui n’ont été annoncés que petit à petit au cours des deux dernières semaines. .

« Ils sont à court et moyen terme et cela montre que l’UE et le Royaume-Uni semblent pencher vers un réaménagement de la chaîne d’approvisionnement de la Grande-Bretagne vers l’Europe et l’Irlande. »

UNITÉ IRLANDAISE?

Si les sommes en jeu sont faibles, les politiques ne le sont pas.

L’accord de paix de 1998 a mis fin à trois décennies de meurtres assassinés par des nationalistes irlandais principalement catholiques, qui s’opposaient à la domination britannique en Irlande du Nord, et principalement des loyalistes pro-britanniques protestants.

Tout abandon des chaînes d’approvisionnement britanniques de plusieurs décennies au profit du commerce de toutes les îles pourrait renforcer les arguments à long terme en faveur de l’unité irlandaise et ainsi déstabiliser le gouvernement de partage du pouvoir décentralisé à Belfast.

Pour les nationalistes, les avantages d’une économie de toute l’Irlande font partie des arguments en faveur de l’unité. Pour les unionistes, de telles tendances sont la preuve que le syndicat est en danger.

Le plus grand parti syndicaliste, le Parti unioniste démocratique (DUP), a déclaré qu’il ferait pression contre toute barrière commerciale permanente avec le reste du Royaume-Uni.

« Le gouvernement (britannique) doit être audacieux et, si nécessaire, être prêt à agir unilatéralement pour soutenir notre pleine place dans le marché intérieur le plus important pour nous – celui du Royaume-Uni », a déclaré le DUP au début du mois.

En attendant, Andrew Lynas tente toujours de donner un sens à tout cela, y compris potentiellement de nouvelles règles sur les tarifs, les camions, le commerce, les étiquettes, les palettes et les ports.

En tant qu’entreprise nord-irlandaise qui achète à la Grande-Bretagne pour vendre dans la province, en République d’Irlande et en Écosse, cela va toujours être difficile.

« Nous voulons simplement la circulation des marchandises », a-t-il déclaré. « S’il y a de la paperasse et des tarifs à traiter, ils peuvent toujours être traités. Mais vous voulez vous assurer que les marchandises circulent. » (1 USD = 0,7485 livre)

