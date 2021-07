Le protocole d’Irlande du Nord pourrait devenir un problème constant dans les relations entre l’UE et le Royaume-Uni, ont constaté des pairs.

Ils préviennent que cela pourrait arriver si les deux parties refusent de changer leurs approches « fondamentalement erronées » pour résoudre le différend.

Un comité de la Chambre des Lords, créé pour examiner les accords commerciaux controversés post-Brexit en Irlande du Nord, a suggéré que NI pourrait devenir une « victime permanente » du Brexit si un compromis n’était pas trouvé bientôt.

Le protocole d’Irlande du Nord a été convenu pour éviter une frontière dure entre l’Irlande du Nord et l’Irlande. Cela se fait en maintenant l’Irlande du Nord dans le marché unique des marchandises de l’UE.

Cependant, actuellement, l’UE et le Royaume-Uni ne parviennent pas à s’entendre sur la mise en œuvre de nouveaux contrôles et processus sur les marchandises arrivant en Irlande du Nord en provenance du reste du Royaume-Uni.

Le comité s’est dit préoccupé par les approches « fondamentalement erronées » du Royaume-Uni et de l’UE. Ils ont déclaré que l’approche britannique manquait de « manque de clarté, de transparence et de préparation » et ont suggéré que l’approche de l’UE montrait un « manque d’équilibre, de compréhension et de flexibilité ».

Un rapport introductif a été publié par la commission sur les arrangements qui, selon eux, ont créé des problèmes sur le commerce en mer d’Irlande.

Bien que le comité compte des membres qui ont une variété de points de vue politiques, dont des pairs nationalistes et unionistes d’Irlande du Nord, leurs conclusions ont été acceptées par tous.

Le rapport a révélé qu’il y avait eu une « grave détérioration » des relations entre Londres, Belfast, Dublin et Bruxelles. Il a également suggéré que l’UE se méfie du fait que le Royaume-Uni agisse ou non de bonne foi. Le comité a estimé que le Royaume-Uni, d’autre part, pense que l’UE adopte une approche disproportionnée quant à la façon dont le protocole est mis en œuvre.

Le président du comité, Lord Jay of Ewelme, a qualifié le désaccord de « vraie inquiétude », ajoutant qu’un compromis, même s’il était difficile, était nécessaire de toute urgence.

Il a déclaré: « Ce ne sera pas facile, mais il est absolument nécessaire que le Royaume-Uni et l’UE travaillent de toute urgence ensemble pour identifier des solutions si l’Irlande du Nord ne veut pas devenir une victime permanente du processus du Brexit. »

« Les tensions sur le protocole semblent actuellement insolubles. Pourtant, cela était également vrai de la situation politique pendant les troubles. Mais le processus de paix a finalement pris racine et s’est épanoui, grâce à un processus de temps, de patience, de dialogue et surtout de confiance. les mêmes qualités sont désormais nécessaires pour résoudre les problèmes que présentent le Brexit et le protocole. »

Il a ajouté : « S’il n’y a pas de résolution, si cela ne fait que s’envenimer, il me semble que cela deviendra un irritant constant dans les relations entre l’UE et le Royaume-Uni et cela deviendra un irritant au sein de l’île d’Irlande, entre Nord et Sud.

« Je ne peux pas voir que cela soit dans l’intérêt de l’une ou l’autre des communautés d’Irlande du Nord, ni des hommes d’affaires d’Irlande du Nord ni de l’économie de l’Irlande du Nord et c’est ce qui m’inquiète, c’est pourquoi je pense vraiment que c’est important pour parvenir à un accord ici.

« Ce n’est pas quelque chose à mon avis qui peut simplement être autorisé ou devrait simplement être autorisé à s’envenimer. Je pense que c’est une véritable inquiétude. »

Le comité a également constaté que le commerce entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni avait été « considérablement perturbé », avec un risque que certaines entreprises britanniques se retirent du marché de l’IN.

Une autre préoccupation était l’accord Royaume-Uni-UE sur les normes vétérinaires, les deux parties étant appelées à trouver un compromis dans leurs règles.

Enfin, il a été suggéré que des alternatives à l’accord commercial devraient être envisagées avec l’Assemblée de Stormont qui devrait voter en 2024 sur l’abandon ou non de ces accords.

Rapports supplémentaires par l’AP