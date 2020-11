L’Irlande du Nord entame aujourd’hui le verrouillage du “ disjoncteur ” de deux semaines

L’Irlande du Nord est aujourd’hui de nouveau plongée dans le verrouillage avec des magasins non essentiels, des salons de coiffure et des cafés fermant leurs portes pour les deux prochaines semaines.

Le pays est entré officiellement dans un nouveau verrouillage du “ disjoncteur ” du jour au lendemain, juste une semaine après être sorti d’un autre verrouillage limité.

Le pays était sur le point de sortir du disjoncteur limité la semaine dernière.

Mais le nombre d’infections a augmenté avec la fin du verrouillage vendredi dernier, incitant les ministres à avertir que le service de santé risquait d’être débordé.

Le nouveau disjoncteur devrait durer jusqu’au 11 décembre.

La majeure partie du secteur de l’hôtellerie a maintenant été contrainte de fermer à nouveau, après que les cafés ont été autorisés à ouvrir vendredi dernier.

Les commerces et services non essentiels comme les coiffeurs et les esthéticiennes ont tous dû fermer.

La majeure partie du secteur de l’hôtellerie a été forcée de fermer à nouveau, après que les cafés ont été autorisés à ouvrir vendredi dernier

Les écoles et les services de garde d’enfants resteront ouverts, ainsi que les églises pour la prière individuelle.

L’hospitalité à emporter sera autorisée, mais les lieux de loisirs et de divertissement seront fermés.

Les mesures ont été prises car les meilleurs médecins ont averti que les hôpitaux pourraient autrement être débordés.

Première ministre Arlene Foster a déclaré: «L’exécutif a été présenté à la perspective décevante de voir nos hôpitaux débordés en quelques semaines.

«Il est clair qu’une intervention difficile et minutieusement programmée est nécessaire pour nous donner les meilleures chances de passer un Noël sûr et heureux et plus loin dans la période de la nouvelle année.

“ L’exécutif a pris la décision de mettre en place un disjoncteur court et pointu à partir du vendredi 27 novembre pour réinitialiser et réduire les taux d’infection dans toute l’Irlande du Nord.

La Première ministre Arlene Foster a déclaré: “ L’exécutif a été présenté aujourd’hui avec la perspective décevante de voir nos hôpitaux débordés en quelques semaines

«Ce n’est pas la position dans laquelle nous espérions être alors que la phase actuelle de restrictions touche à sa fin. Le taux R n’a malheureusement pas baissé aussi loin, ni aussi longtemps, comme on l’avait estimé.

«Nous avons pris un certain temps aujourd’hui pour en examiner les raisons.

“ Malheureusement, il est clair qu’une minorité négligente a considérablement sapé les sacrifices du plus grand nombre.

“ Je veux donc profiter de cette occasion pour dire à ceux qui estiment qu’il est acceptable de faire fi des conseils de santé publique, détrompez-vous.

“Nous devons tous travailler ensemble pour sauver nos hôpitaux, pour sauver Noël, pour sauver des vies.”

Le ministre de la Santé, Robin Swann, a déclaré: «Nulle part la pression n’a été plus forte que dans notre système de santé et de protection sociale.

Le ministre de la Santé, Robin Swann, a déclaré: «Je tiens à remercier mes collègues ministres exécutifs d’avoir soutenu les recommandations que j’ai apportées à la réunion d’aujourd’hui.

«Ce virus nous a testés dans toute la société d’une manière que nous n’avons jamais été testée auparavant.

«Nulle part la pression n’a été plus forte que dans notre système de santé et de protection sociale.

«Sans cette intervention supplémentaire, il y avait un risque très réel que nos hôpitaux soient débordés à l’approche de Noël.

“ Les soins aux patients Covid et non-Covid auraient été gravement menacés. Nous ne devons pas laisser cela se produire.

«Nous devons tous travailler très dur pour réussir une saison festive plus heureuse. Veuillez suivre les conseils de santé publique et restez à la maison.

«Redoublons tous nos efforts et prenons soin les uns des autres.

L’exécutif dit qu’il a l’intention de permettre à jusqu’à trois ménages de former une bulle exclusive entre le 23 et le 27 décembre dans le cadre de l’assouplissement des restrictions à Noël.