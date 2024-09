L’Irlande du Nord enregistre une hausse des crimes racistes — RT World News

La province fait partie des nombreuses régions du Royaume-Uni confrontées à une recrudescence des attaques contre les minorités ethniques, après une agression au couteau par un adolescent d’origine rwandaise en juillet.

Les crimes haineux contre les membres des communautés ethniques minoritaires en Irlande du Nord ont augmenté d’un tiers au cours des 12 derniers mois, a rapporté mardi le service de police local (PSNI).

Selon des calculs provisoires basés sur des statistiques opérationnelles, 409 crimes supplémentaires désignés comme à motivation raciale ont été signalés dans la province britannique entre septembre 2023 et septembre 2024 par rapport aux 12 mois précédents.

Le chef adjoint de la police du PSNI, Bobby Singleton, a décrit cette tendance comme suit : « vraiment frappant » Le dernier regain d’incidents s’est produit dans le contexte des manifestations anti-immigration dans la province et à travers le Royaume-Uni au début du mois d’août. Les troubles ont été déclenchés par une attaque au couteau lors d’un atelier de danse à Southport, en Angleterre, fin juillet, lorsqu’un adolescent d’origine rwandaise a poignardé à mort trois enfants et en a blessé huit autres.

À la suite d'émeutes et d'un affrontement entre manifestants anti-immigration et antiracistes dans le sud de Belfast le 3 août, des attaques sporadiques contre des entreprises et des maisons appartenant à des minorités ethniques ont été signalées dans toute l'Irlande du Nord.















« Ce que nous avons vu au début du mois d’août était vraiment décourageant en termes de… scènes de violence et de dommages matériels vraiment dégoûtants. C’est quelque chose qui a provoqué une peur et une inquiétude massives au sein de la communauté noire et des minorités ethniques », Singleton a ajouté que 20 policiers avaient été blessés lors des émeutes. Il a noté que la police avait jusqu’à présent procédé à 45 arrestations et inculpé 35 personnes en lien avec les troubles. Le responsable a suggéré que le nombre réel de crimes haineux à motivation ethnique pourrait être bien plus élevé que les chiffres de la police, car de nombreuses personnes craignent de dénoncer leurs agresseurs et de risquer de nouvelles attaques.

Singleton l’a décrit comme « totalement inacceptable » que les gens devraient être ciblés « simplement à cause de qui ils sont ou d’où ils viennent », et a condamné le désordre d’août comme ayant « Un seul but : inciter à la haine. » Le responsable a promis que tous les agresseurs liés à des crimes de haine raciale seront traduits en justice.

Selon les médias, plus de 400 personnes ont été arrêtées à travers le Royaume-Uni lors des émeutes liées à l’attaque au couteau de Southport. Dans son discours à la suite des troubles, le Premier ministre britannique Keir Starmer a condamné l’attaque. « haine d’extrême droite » alimentant le désordre, et a promis de donner à la police des pouvoirs supplémentaires pour lutter contre des troubles similaires à l’avenir. La ministre de l’Intérieur Yvette Cooper a également averti que toute personne impliquée dans « violence et désordre criminels » serait « payer le prix. »