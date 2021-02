L’Irlande dit qu’un groupe de variantes brésiliennes plus contagieuses de Covid est « complètement contenu »

Un groupe de trois cas de variante du coronavirus brésilien en Irlande, qui a provoqué des manchettes alarmantes dans les médias irlandais, a été contenu, a annoncé samedi un haut responsable médical.

Les trois personnes infectées étaient des arrivées récentes du Brésil, a déclaré à la radio RTE le chef du Laboratoire national de référence des virus, Cillian de Gascun.

Le virus muté a été découvert chez les trois au cours d’une quarantaine de 14 jours après leur retour en Irlande.

Le cluster a maintenant été «Complètement contenu», dit de Gascun.

Les infections, qui ont été annoncées vendredi par les responsables de la santé, sont devenues les premiers cas de la souche brésilienne – connue sous le nom de variante P1 – en République d’Irlande.

Des milliers de mutations de coronavirus ont été découvertes dans le monde entier, car il est naturel que les virus apportent de petits changements génétiques à mesure qu’ils se propagent. Mais les scientifiques ne sont concernés que par quelques-uns d’entre eux, y compris les variantes du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud et du Brésil qui sont considérées comme plus contagieuses que le « original » Covid19. On craint également que des mutations résistantes aux vaccins actuels contre les coronavirus n’apparaissent.

La variante P1 est accusée d’avoir provoqué un pic de cas de coronavirus dans la ville brésilienne de Manaus en décembre et janvier avant de se propager à d’autres pays. De manière alarmante, il y a eu des cas de personnes qui avaient battu le nouveau coronavirus et se sont réinfectées avec cette mutation Covid détectée pour la première fois au Brésil.

