L’Irlande se dirige vers un test décisif contre la Nouvelle-Zélande samedi

L’Irlande est passée à la deuxième place du classement masculin de World Rugby, tandis que les All Blacks ont chuté à leur plus basse position de quatrième.

Le nouveau classement du match masculin est sorti lundi et reflète les résultats des matchs du week-end, y compris les matchs du Summer Tour en direct sur Sports du ciel.

A Dunedin, les hommes d’Andy Farrell ont marqué l’histoire en remportant pour la première fois la victoire sur les All Blacks sur le sol kiwi.

Le résultat et celui de la France – qui s’est imposée 20-15 contre le Japon – signifient que l’Irlande occupe désormais la deuxième position du classement masculin derrière les Bleus.

L’Irlande aurait en fait pris la première place sans l’essai tardif de Will Jordan, qui a réduit l’écart entre les All Blacks et les hommes de Farrell. L’Irlande avait besoin d’une victoire de 16 points pour s’assurer la première place.

La France est en tête du classement masculin de World Rugby pour la première fois de son histoire.

Avec la France et l’Irlande en première et deuxième position, c’est la première fois depuis l’introduction du classement en octobre 2003 que des équipes de l’hémisphère nord occupent les deux premières places.

Les Springboks occupent désormais la troisième place, la Nouvelle-Zélande ayant chuté à la quatrième position la plus basse jamais enregistrée.

Les victoires remportées par l’Angleterre et l’Ecosse sur l’Australie et l’Argentine signifient que les deux équipes de l’hémisphère nord devancent leurs adversaires.

World Rugby déclare que les classements masculin et féminin sont calculés à l’aide d’un système «d’échange de points», dans lequel les équipes gagnent ou perdent des points en fonction du résultat du match. D’autres critères incluent la force relative de chaque équipe, la marge de victoire et une allocation pour l’avantage du terrain.

Les classements sont publiés dans leur intégralité un lundi, ce qui signifie qu’un week-end rempli de décideurs de séries sur Sports du ciel contribuera grandement à la prochaine commande du lundi 18 juillet.

Classement mondial de rugby masculin au 11 juillet

Top 10 Equipes – Classements et mouvements Points Mouvement 1.France 89,41 À partir de la troisième 2. Irlande 88,79 En partant de la quatrième 3. Afrique du Sud 88,61 En bas du premier 4. Nouvelle-Zélande 88.17 En bas de la seconde 5. Angleterre 85.14 En hausse de sixième 6. Australie 83,28 En baisse de cinquième 7. Ecosse 82,99 À partir de la huitième 8. Pays de Galles 81.28 À partir de la neuvième 9. Argentine 79,39 En bas du septième 10. Japon 77,74 Position maintenue

L'Irlande affrontera pour la première fois les Maori All Blacks à Wellington mardi. Keith Earls sera le capitaine de l'équipe alors qu'ils cherchent à égaliser la série contre les Maori All Blacks

