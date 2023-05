L’Irlande défend le quilleur au repos Josh Little pour le test d’Angleterre – « Une occasion spéciale, pas un événement phare » | Nouvelles du cricket

L’Irlande a défendu l’absence du joueur clé Josh Little pour le Lord’s Test de la semaine prochaine contre l’Angleterre, le tournoi de qualification pour la Coupe du monde en juin et juillet étant prioritaire.

Little, qui a récemment joué dans l’IPL pour les Titans du Gujarat avant de participer à une série de balles blanches contre le Bangladesh, a demandé une pause après son programme chargé de dépassements limités.

L’Irlande affrontera des équipes telles que les Antilles, le Sri Lanka et l’Écosse lors des éliminatoires de la Coupe du monde à 10 équipes au Zimbabwe plus tard cet été, les deux meilleures nations atteignant la compétition proprement dite en Inde en octobre et novembre.

Le directeur de la haute performance de Cricket Ireland, Richard Holdsworth, a déclaré: « Ce que nous devons comprendre, c’est que même si nous sommes incroyablement fiers d’aller jouer contre l’Angleterre à Lord’s … c’est une occasion spéciale, mais ce n’est pas un événement phare.

Jeudi 1er juin 10h00





« Aller à une qualification pour la Coupe du monde où seules 10 équipes peuvent se qualifier pour la Coupe du monde, c’est toujours la plus grande priorité du jeu en ce qui nous concerne. Nous avons clairement indiqué au début de notre dernière stratégie que nos événements phares seraient le cricket à balle blanche.

« Josh a été sur la route pendant presque cinq mois, ce qui en soi est très fatigant physiquement et mentalement. Il nous a d’abord demandé s’il pouvait avoir une période de repos avant les éliminatoires de la Coupe du monde.

« Notre équipe de direction et nos sélectionneurs ont discuté de la question en détail et ont convenu à l’amiable que c’était dans le meilleur intérêt de Josh et de l’équipe.

« Un membre avec le financement dont nous disposons ne peut tout simplement pas s’engager dans trois formats de jeu, c’est financièrement impossible. »

Image:

Little a apprécié son premier passage en Premier League indienne après avoir représenté les Titans du Gujarat





Holdsworth a ajouté que l’Irlande ne pensait pas que Little serait prêt pour les rigueurs du bowling en match test, ayant principalement joué au cricket T20 ces derniers mois.

Il a ajouté: « Bowling quatre overs n’est pas assez bon pour préparer n’importe quel joueur de cricket à jouer au test de cricket, où il pourrait jouer plus de 20 overs par jour en deux manches.

« Nous ne pensions pas physiquement qu’il allait être prêt pour cela sans aucune préparation. »

Concernant l’abondance de tournois nationaux désormais disponibles pour des joueurs comme Little, Holdsworth a déclaré : « C’est un tout nouveau monde pour nous et les joueurs, cela va absolument défier tout le monde.

« Tous nos joueurs qui ont joué au cricket en franchise ont beaucoup appris sur la façon d’équilibrer cela et d’être les meilleurs possibles pour l’Irlande, mais c’est un défi. »

Regardez le test de quatre jours de l’Irlande contre l’Angleterre, à Lord’s, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h le jeudi 1er juin.