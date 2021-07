L’Irlande bat l’Afrique du Sud pour la première fois alors qu’Andy Balbirnie atteint la centaine lors du deuxième match international d’une journée | Nouvelles de cricket

Le capitaine Andy Balbirnie a marqué un siècle alors que l’Irlande battait l’Afrique du Sud pour la première fois de son histoire

Le capitaine Andy Balbirnie a marqué 102 sur 117 ballons alors que l’Irlande a enregistré sa toute première victoire contre l’Afrique du Sud avec une victoire de 43 points lors du deuxième ODI à Malahide.

Balbirnie a frappé 10 quatre et deux six à son septième siècle ODI, tandis que Harry Tector (79 sur 68) a frappé six quatre et quatre six alors que les hôtes ont affiché 290-5 sur leurs 50 overs avant de renvoyer les Proteas pour 247 en 48,3 overs en réponse.

Mark Adair, Josh Little et Andy McBrine ont chacun ramassé deux guichets pour l’Irlande, l’Afrique du Sud passant de 159 à 2 une fois que le meilleur buteur Janneman Malan (84 sur 96) a été éliminé par George Dockrell.

L’Irlande mène la série de trois matches 1-0 après que l’ODI d’ouverture de dimanche au même endroit a été abandonné en raison de la pluie, les hommes de Balbirnie espérant maintenant conclure une célèbre victoire de la série en remportant le match final vendredi.

Balbirnie a partagé des stands d’un demi-siècle avec Paul Stirling (27), McBrine (30 ans) et Tector, tandis que Tector et Dockrell (45 sur 23) ont ensuite pillé un partenariat de 90 courses à partir de seulement 46 livraisons à la mort avant de tomber à Andile Phehlukwayo dans le finale terminée.

L’Afrique du Sud a été bâclée sur le terrain, laissant tomber Stirling sur six et 10, Tector sur zéro et Balbirnie sur 74.

Les visiteurs, qui ont laissé Quinton de Kock au repos, ont ensuite perdu Aiden Markram (5) et le skipper Temba Bavuma (10) en début de course, seulement Malan et Rassie van der Dussen (49) ont mis 108 pour le troisième guichet.

Cependant, Malan et Van der Dussen ont ensuite chuté en l’espace de huit livraisons et les manches des Proteas se sont effondrées, Adair écartant Keshav Maharaj et Anrich Nortje de balles successives à la 49e pour remporter une célèbre victoire irlandaise.