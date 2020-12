Irlande Baldwin réfléchit aux récents titres entourant sa famille.

Pendant le weekend, Hilaria Baldwin a été critiquée après avoir été accusé de simuler son accent espagnol.

L’Irlande et son père Alec Baldwin, 62 ans, a défendu la mère de cinq enfants et Hilaria elle-même a abordé les allégations de front dans une vidéo Instagram disant qu’elle avait grandi dans un foyer bilingue et avait passé du temps en Espagne. En fin de compte, Internet continue à en parler tellement que l’Irlande a décidé de s’exprimer encore via Instagram.

« Des histoires racontent des membres de ma famille qui sont souvent fabriquées ou démesurées », at-elle a écrit le mardi 29 décembre. « J’ai passé tellement de temps à m’énerver et à m’énerver à voir les gens creuser dans l’histoire du divorce et de la relation de mes parents, dans mon passé après avoir visité un centre de réadaptation mentale, et tant d’épreuves PRIVÉES rendues publiques. »

«C’est ce que je peux dire que la plupart d’entre vous ne comprennent pas… ce que c’est que d’avoir les affaires privées de votre famille diffusées et analysées par des millions d’étrangers», a-t-elle poursuivi. « Maintenant, le but de ceci n’est pas de demander aucune sorte de sympathie. »