L’Irlande a battu le Japon 39-31 à Dublin ; Le Pays de Galles a battu le Canada 68-12 à Cardiff; Marteau néo-zélandais Tonga | Nouvelles du rugby à XV

Jacob Stockdale était parmi les buteurs d’essais pour l’Irlande alors qu’ils battaient le Japon à Dublin

Récapitulez l’action de rugby test de samedi en dehors des Lions alors que l’Irlande, le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande ont remporté des victoires contre le Japon, le Canada et les Tonga…

Irlande 39-31 Japon

L’Irlande a ignoré l’absence de plusieurs cadres supérieurs pour battre le Japon 39-31 lors d’un test d’été fluctuant alors que les supporters retournaient au stade Aviva pour la première fois en 17 mois.

Avec sept de leur contingent en service des Lions britanniques et irlandais, le futur Lion Andrew Porter blessé et le capitaine Johnny Sexton, Keith Earls et Cian Healy reposés, les hôtes ont eu un nouveau regard lors de leur première rencontre contre le Japon depuis le Mondial 2019 Coupe.

À cette occasion, le Japon a provoqué un choc dans les phases de piscine et a menacé de répéter à Dublin, où environ 3 000 spectateurs étaient présents sur le site pour la première fois depuis février de l’année dernière.

Ce fut une première mi-temps terne et parsemée d’erreurs de la part des Irlandais, mais ils sont entrés dans l’intervalle 19-17 grâce aux essais du centre Chris Farrell et Stuart McCloskey et du pilier droit Finlay Bealham.

Le flanker Josh Van Der Flier et l’ailier Jacob Stockdale ont dépassé après la pause tandis que les quatre conversions de Joey Carbery ont été suivies de deux pénalités qui ont finalement coupé le souffle au Japon, dont les essais sont venus de Michael Leitch, Timothy Lafaele, Siosaia Fifita et Naoto. Saito, avec Yu Tamura ajoutant 11 points avec la botte.

Alors qu’ils menaient à plusieurs reprises, dont un avantage de 24-19 en seconde période, le Japon a finalement dû réfléchir à des défaites successives, après avoir été battu par les Lions de Warren Gatland 28-10 à Édimbourg le week-end dernier.

Pays de Galles 68-12 Canada

Le Pays de Galles a accueilli les supporters au Principauté Stadium avec style alors qu’ils lançaient leur série internationale estivale avec une victoire de 68-12 sur le Canada.

Les champions des Six Nations Guinness ont disputé 10 essais, bien que la victoire ait eu un coût après le 100e test de l’arrière latéral Leigh Halfpenny pour le Pays de Galles et les Lions britanniques et irlandais n’ont duré que deux minutes avant qu’il ne soit emporté sur blessure.

Halfpenny a souffert d’un problème suspecté aux ligaments du genou, s’étant blessé lorsqu’il a semblé glisser après avoir relevé un défi sur la ligne médiane.

Les restrictions en cours signifiaient que la capacité était fixée à 8 200 et 6 164 spectateurs étaient un spectacle bienvenu pour l’entraîneur-chef Wayne Pivac et ses joueurs alors que le Pays de Galles revenait à l’action après son triomphe au titre des Six Nations il y a 14 semaines.

Il s’agissait d’une première foule à domicile depuis février de l’année dernière, et le Pays de Galles a réussi à prendre les commandes grâce aux essais en première mi-temps de Tomos Williams, Jonah Holmes, Nicky Smith, Elliot Dee, James Botham et Will Rowlands.

Williams a ajouté son deuxième essai au début de la seconde moitié, et il y avait aussi un doublé pour Taine Basham dans son premier test et Holmes a également réclamé un doublé, tandis que le demi d’ouverture Callum Sheedy a lancé sept conversions et Ben Thomas a ajouté les extras après les deuxièmes scores pour Basham et Holmes.

Nouvelle-Zélande 102-0 Tonga

Plus tôt samedi, les All Blacks ont ouvert leur saison 2021 dans un gâteau inconvenant, battant une équipe affaiblie des Tonga 102-0 dans un match qui n’était un test que de nom.

La Nouvelle-Zélande a marqué 16 essais, cinq pour l’ailier Will Jordan, trois pour le demi de mêlée Brad Weber et deux pour le flanker Dalton Papalii. L’ailier George Bridge a franchi la ligne des Tonga à la 82e minute pour l’essai qui a amené un siècle des All Blacks.

Les Tonga étaient loin d’être au complet, manquant de joueurs basés en France, en Grande-Bretagne et au Japon. Ils ont choisi de ne pas supporter le long voyage en Nouvelle-Zélande ou n’ont pas été autorisés à le faire par leurs clubs. En leur absence, les Tonga ont dû faire appel à des semi-professionnels des provinces néo-zélandaises de niveau inférieur et même à certains d’équipes de clubs entièrement amateurs pour constituer une équipe.

En comparaison, le capitaine néo-zélandais Sam Whitelock a plus d’apparitions aux tests que les 36 membres de l’équipe des Tonga réunis.