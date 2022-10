L’Irlande a battu l’Angleterre à la Coupe du monde T20: Eoin Morgan et Andrew Balbirnie sur un résultat “incroyable et émouvant” | Nouvelles du cricket

Eoin Morgan a déclaré que l’Irlande bouleversant l’Angleterre lors de la Coupe du monde T20 est l’un de ses plus grands résultats compte tenu de la force de l’opposition, le capitaine vainqueur Andrew Balbirnie réfléchissant à une victoire “spéciale” au Melbourne Cricket Ground.

L’Irlande a remporté une victoire de cinq points sur l’équipe de Jos Buttler en DLS après que ses rivaux se soient retrouvés bloqués à 105-5 sur 14,3 overs – cinq points derrière le score nominal de 110 – lorsque la pluie a mis fin à leur poursuite de 158.

Les hommes d’Andrew Balbirnie ont été impitoyables avec le ballon alors qu’ils réduisaient l’Angleterre à 29-3 en avantage numérique et à 86-5 au 14e, rebondissant après avoir perdu leurs neuf derniers guichets pendant 54 points pour passer de 103-1 à 157 tous après être invité à frapper en premier.

Josh Little (2-16) a écarté les ouvreurs Buttler (0) et Alex Hales (7), tandis que son compatriote Fionn Hand (1-17) a battu Ben Stokes (6) avec une merveilleuse livraison en route pour aider l’Irlande à une première victoire en T20 sur l’Angleterre et troisième de tous les crickets à balles blanches – 11 ans après leur célèbre victoire à trois guichets lors de la Coupe du monde à 50 ans en Inde.

George Dockrell célèbre le guichet de Harry Brook lors du match de mercredi à Melbourne





L’ancien capitaine anglais et batteur irlandais Morgan a déclaré Sports du ciel: “Vous jetez un coup d’œil sur les bouleversements de l’histoire du cricket en Irlande et c’est là-haut. Ils seront extrêmement fiers de ce qu’ils ont accompli et y reviendront pour les années à venir.

“L’équipe d’Angleterre contre laquelle ils jouaient est l’une des équipes d’Angleterre les plus talentueuses et les plus polyvalentes qu’ils aient jamais sorties, c’est donc une victoire extrêmement importante.

“L’Irlande a senti une opportunité et l’a saisie”

“Ils ont complètement dépassé l’Angleterre au bâton et au bowling. Ils ont été brillants lors d’une énorme occasion et ont saisi l’opportunité, ils ont livré.

“Vous pouvez parler des deux points de ce match, mais battre l’Angleterre raconte une histoire plus importante dans le grand schéma des choses pour les jeunes joueurs de cricket irlandais.”

Le capitaine irlandais Balbirnie (62 ans) et Lorcan Tucker (34 ans) ont partagé un deuxième guichet rapide de 82 sur 57 balles à Melbourne, punissant tout ce que les quilleurs anglais ont offert de court et de large.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Atherton de Sky Sports revient sur une célèbre victoire de l’Irlande et où l’Angleterre a laissé filer le match



Morgan a ajouté: “L’Irlande est arrivée avec un plan très solide, en particulier avec la batte. Lorsque l’Angleterre s’est écartée de la largeur ou de la longueur, elle a été suffisamment proactive pour en profiter et a semblé cibler le hors-jeu autant qu’elle le pouvait.

“Mark Wood a mentionné à la mi-temps que c’était gras sous les pieds, mais je ne pense pas que ce soit une raison suffisante pour jouer aussi mal que l’Angleterre.

“Quand il y a plus à offrir, vous devez en faire moins et vous concentrer sur l’exécution, de la même manière que l’Irlande a joué en avantage numérique.

“L’Irlande a été très disciplinée, a continué à jouer à plein, a continué à faire bouger le ballon et a donc créé des opportunités. Ils étaient cool et calmes en avantage numérique.”

“Espérons que l’Irlande aura plus de jours comme celui-ci”

L’Irlande a battu les Antilles à Hobart la semaine dernière pour atteindre le deuxième tour de la Coupe du monde T20 pour la première fois depuis 2009, mais a ensuite commencé sa campagne Super 12 avec une défaite à neuf guichets contre le Sri Lanka au même endroit.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ce fut une performance époustouflante de l’Irlande alors qu’elle remportait la victoire lors de la Coupe du monde ICC T20 contre l’Angleterre.



L’équipe de Balbirnie a cependant rebondi avec style et pourrait maintenant envisager de se qualifier pour les demi-finales, un rêve qui serait renforcé s’il battait l’Afghanistan au MCG vendredi (5 heures du matin, heure du Royaume-Uni).

“C’est incroyable et c’est assez émouvant parce que nous n’avons jamais joué à un match de cricket ici [at the MCG]”, a déclaré Balbirnie.

“Venir jouer les favoris du tournoi avec autant de grands noms et faire un show devant des amis, de la famille et un certain nombre de personnes à travers le monde est très satisfaisant.

“Faire cela sur l’un des terrains de cricket les plus incroyables au monde était assez spécial. Nous essayons de faire de ce jeu un sport plus important dans notre pays et des jours comme celui-ci aideront. J’espère que nous en aurons quelques autres à l’avenir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Fionn Hand a livré une belle balle pour écarter Ben Stokes lors du match de Coupe du monde T20 entre l’Irlande et l’Angleterre



“Certains de nos fans ont prolongé leur voyage et dépensé un peu d’argent. Ils sont tellement passionnés par le jeu.

“Nous avons été un peu déçus d’avoir terminé comme nous l’avons fait [with the bat]. L’Angleterre a pris l’élan avec eux, donc notre message était d’essayer de créer des occasions parce que nous savons comment cette équipe d’Angleterre aime jouer. Si nous saisissions toutes les chances que nous avions, nous étions dedans avec un cri.

“Nous avons réussi à surfer un peu sur notre chance, à prendre quelques blessures et à aller de l’avant. Nous avons réussi à obtenir un total compétitif et un total gagnant.”

