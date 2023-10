L’Irlandais Keith Earls confirme sa retraite du rugby à XV après la sortie de la Coupe du monde de rugby | Actualités du rugby à XV

Keith Earls a mis un terme à sa carrière de rugby après 16 ans dans ce sport

Keith Earls a confirmé sa retraite du rugby avec effet immédiat, mettant ainsi un terme à sa carrière avec le Munster et l’Irlande.

Le joueur de 36 ans met un terme à ses 16 années de carrière professionnelle après la campagne irlandaise de la Coupe du monde de rugby 2023, au cours de laquelle Earls a remporté sa 101e sélection de test.

Avec 36 essais à son actif, il termine sa carrière deuxième derrière Brian O’Driscoll dans le classement de tous les temps en Irlande, tandis qu’Earls a marqué 64 essais en 202 apparitions pour Munster.

Il a fait ses débuts en Irlande il y a 15 ans, contre le Canada en 2008 à Thomond Park, où il a marqué seulement deux minutes après le début de sa carrière internationale.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef de l’Irlande, Andy Farrell, se dit extrêmement fier de ses joueurs et que le sport peut être cruel après que la Nouvelle-Zélande les a battus lors d’un quart de finale épique de la Coupe du Monde de Rugby. L’entraîneur-chef de l’Irlande, Andy Farrell, se dit extrêmement fier de ses joueurs et que le sport peut être cruel après que la Nouvelle-Zélande les a battus lors d’un quart de finale épique de la Coupe du Monde de Rugby.

Commentant sa retraite, Earls a déclaré : « Le rugby m’a tellement apporté et je me sens privilégié d’avoir représenté ma province natale, le Munster et l’Irlande, au cours de ma carrière.

« J’ai toujours essayé d’être un bon ami et coéquipier et de me donner entièrement pour le maillot, traits hérités de mes parents Ger et Sandra et de ma sœur Jenny. Même si la retraite n’est jamais une décision facile, c’est le bon moment et je Je me sens incroyablement chanceux de pouvoir représenter l’Irlande sur la plus haute scène selon mes propres conditions.

« À tous les entraîneurs, professeurs et bénévoles qui m’ont encouragé et guidé à Thomond, Garryowen et Young Munster et à l’école du St. Munchin’s College, je vous suis redevable pour votre amitié et votre soutien au fil des années. Jouer pour Munster m’a apporté certains des plus beaux jours de ma vie. Les victoires, les chagrins, la camaraderie et les amitiés avec tant de joueurs, d’entraîneurs et de personnel de soutien au fil des ans ont eu un impact positif sur ma vie plus que vous ne l’imaginez jamais.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

« Etre un supporter du Munster en grandissant, avant même d’avoir eu la chance d’enfiler le maillot, signifiait que j’appréciais chaque instant de représenter ma province au cours de mes 202 apparitions. J’ai été très honoré de faire partie de notre succès en URC la saison dernière et je Je ne doute pas que ce sera une rampe de lancement pour que l’équipe puisse s’élever encore plus haut dans les années à venir.

« Quand j’étais jeune, je n’aurais jamais imaginé pouvoir représenter mon pays une fois, encore moins 101 fois. Jouer pour l’Irlande signifiait tout pour moi et ce fut un honneur d’enfiler le maillot et de représenter notre grande nation.

« À tous les entraîneurs, joueurs, membres du personnel de soutien et supporters irlandais qui m’ont soutenu tout au long de ma carrière, merci du fond du cœur. Enfin, à ma femme Edel, à mes enfants Ella-May, Laurie et Emie, merci pour votre un amour et un soutien inconditionnels au fil des années. Je n’aurais pas pu faire ce voyage sans vous.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jetez un œil à l’action lors de la victoire épique de la Nouvelle-Zélande contre l’Irlande et de l’Argentine qui a époustouflé le Pays de Galles pour atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde de Rugby. Jetez un œil à l’action lors de la victoire épique de la Nouvelle-Zélande contre l’Irlande et de l’Argentine qui a époustouflé le Pays de Galles pour atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde de Rugby.

L’entraîneur-chef de l’Irlande, Andy Farrell, a déclaré : « Keith Earls est une véritable légende du rugby irlandais et cela a été un énorme privilège de travailler avec lui au cours des sept dernières années. Arrière extérieur doué et engagé, l’influence de Keith transcende ses réalisations sur le terrain, il y en avait beaucoup, tant pour le Munster que pour l’Irlande.

« Keith était également un leader et une force incroyablement positive et il nous manquera. Au nom de l’équipe irlandaise et de la direction, je voudrais remercier Keith pour sa contribution au jeu et lui souhaiter, à sa femme Edel et à leur famille, le meilleur bonne chance pour le prochain chapitre passionnant de leur vie. »