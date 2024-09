Liriim Hajrullahu frappe huit FG, un record, pour mener les Argonauts de Toronto devant les Alouettes de Montréal

TORONTO — Lirim Hajrullahu a donné le coup d’envoi aux Alouettes de Montréal samedi soir.

Hajrullahu a réussi un record de la LCF avec huit placements pour permettre aux Argonauts de Toronto de remporter une victoire de 37-31 contre les Alouettes de Montréal.

« Je ne savais pas que huit était le record », a déclaré Hajrullahu. « Nous savions que c’était un adversaire coriace et nous voulions sortir et remporter cette victoire. »

« L’Est se réchauffe et nous aussi. »

Le panier de 27 verges de Hajrullahu – son septième record d’équipe – à 12:43 de la quatrième a donné l’avance à Toronto 34-31. Montréal a pris le relais sur sa ligne de 34 verges avec 2 :10 à jouer, mais a retourné le ballon lors des essais sur sa ligne de 39 verges avec 1 :24 à jouer avant un rassemblement annoncé de 14 856 au BMO Field.

Cela a permis à Hajrullahu de lancer un coup de pied de 37 verges à 14 :11, ce qui a donné une avance de 37-31 à Toronto. Il a égalé le record de la LCF établi en 1984 par Dave Ridgway, puis égalé par Mark McLoughlin et Paul Osbaldiston (tous deux en 1996).

Montréal a commencé sa possession finale au milieu de terrain, mais l’interception de Tyshon Blackburn à 22 secondes de la fin a mis fin à la menace et a consolidé la victoire de Toronto.

Toronto (8-7) a remporté sa deuxième victoire en trois matchs cette saison contre Montréal (11-3-1). Les Alouettes ont décroché la première place dans l’Est — et sur le terrain pour la finale de division — grâce à la défaite à l’extérieur de 29-16 des Rouge et Noir d’Ottawa contre les Roughriders de la Saskatchewan plus tôt samedi.

Mais le secondeur montréalais Darnell Sankey a déclaré que c’était la chose la plus éloignée des préoccupations des Alouettes, samedi.

« Nous allions là-bas pour gagner un match de football », a déclaré Sankey, auteur de six plaqués et d’un sac. « Nous n’allons pas utiliser cela comme excuse, nous n’avons pas joué notre meilleur match, pour une raison quelconque.

« Les accessoires de Toronto… ils sont sortis et ont exécuté leur plan de match mieux que nous. Ils étaient la meilleure équipe ce soir. »

Toronto s’est rapproché d’un point d’Ottawa (8-6-1) dans la division Est et de quatre points devant Hamilton (6-9). Les Argos accueilleront les Rouge et Noir le 19 octobre.

« Lirim a été énorme, il faut réussir ces coups de pied », a déclaré l’entraîneur-chef de Toronto Ryan Dinwiddie. « (Mais) nous devons finir dans la zone rouge.

« Nous ne pouvons pas marquer huit placements. Je sais que cela égale un record, mais je me contenterais d’un seul pour marquer quelques touchés. »

L’offensive de Toronto a accumulé 517 verges nettes, dont 234 verges au sol. Ka’Deem Carey a ouvert la voie avec 90 verges et un touché en 13 courses tout en ajoutant trois attrapés pour 49 verges.

« Cette (victoire) est énorme », a déclaré Carey. « Cela pourrait changer notre saison et je vais m’assurer que cela change notre saison. »

Makai Polk a réussi cinq réceptions pour un total de 103 verges, un sommet dans le match pour Toronto. Le partant Chad Kelly a réussi 19 passes sur 30 pour 287 verges et une interception.

« C’est décevant que nous n’ayons pas assez bien géré le ballon au deuxième essai », a déclaré Dinwiddie. « Nous savions que Montréal nous laisserait courir au premier essai, ils voulaient nous placer dans les deuxième et cinquième essais, est-ce que vous réussissez ou est-ce que vous courez?

« Nous n’avons pas bougé les chaînes autant que je le voulais au deuxième essai, mais je dois y aller. Nous n’avons pas joué un grand match de football, nous avons assez bien joué pour gagner mais nous devons continuer à obtenir mieux. »

Montréal est arrivé en accordant 19,6 points offensifs par match, le plus bas niveau de la LCF, mais s’est classé huitième contre la course (112,1 verges par match). Toronto a eu la deuxième attaque au sol de la LCF (118,4 verges par match).

Le quart-arrière des Alouettes Cody Fajardo a complété 20 passes sur 29 pour des gains de 225 verges avec deux touchés et une interception. Cole Spieker a enregistré trois attrapés pour 99 verges et un touché.

Montréal a porté le score à 31-31 grâce à la course d’une verge de Dominique Davis à 8:45 du quatrième, puis à la passe de Fajardo à Tyler Snead pour la conversion de deux points. Le panier de 35 verges de Hajrullahu à 3 min 15 s avait donné l’avantage à Toronto 31-23.

Deonta McMahon a marqué l’autre touché de Toronto. Hajrullahu a également eu un converti.

James Letcher Jr. et Walter Fletcher ont réussi les autres touchés de Montréal. Jose Maltos a ajouté trois convertis et deux simples.

Le panier de 49 verges de Hajrullahu pour terminer la mi-temps a porté le score à 22-22 et a couronné une fin sauvage en seconde période. Le retour de botté de dégagement de 100 verges de Letcher à 14 :42 a donné l’avance à Montréal 22-19 après la passe de 35 verges de Fajardo à Spieker à 13 :27, et le simple de 84 verges de Maltos qui a suivi a réduit l’avance de Toronto à 19-15.

Toronto a dominé la première mi-temps, parcourant 155 verges et gardant le ballon pendant plus de 20 minutes. Cependant, il n’a réussi qu’un seul touché et a dû se contenter de paniers à cinq reprises.

Carey a réussi le seul touché de Toronto de la demie sur une course de cinq verges à 10:00 qui a donné une avance de 19-7 aux Argos. Il a couronné une solide marche de sept matchs et 90 verges.

Fajardo a donné l’avance à Montréal 7-3 avec une frappe de 10 verges sur Fletcher à 6 :30. Il a été mis en place par le retour d’interception de 27 verges de Dionte Ruffin sur la ligne des 10 verges de Toronto sous une légère bruine.

SUIVANT

Alouettes : Au revoir la semaine.

Argonautes : Au revoir la semaine.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 28 septembre 2024.