Lire sa déclaration – Hollywood Life

Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Leslie Grace27 ans, a rompu son silence après avoir appris que son film de super-héros Fille chauve-souris ne verrait pas la lumière du jour dans une récente décision de réduction des coûts de Warner Bros. Discovery. L’actrice a publié une déclaration sur Instagram, ainsi que des photos et des vidéos des coulisses.

« Querida familia ! Dans la foulée de l’actualité récente de notre film Fille chauve-souris, je suis fier de l’amour, du travail acharné et de l’intention de tous nos acteurs incroyables et de notre équipe infatigable mis dans ce film pendant 7 mois en Écosse », a commencé la déclaration de Leslie. “Je me sens béni d’avoir travaillé parmi des grands absolus et d’avoir forgé des relations pour toute une vie dans le processus ! A chaque Fille chauve-souris fan – MERCI pour l’amour et la croyance, qui m’ont permis de prendre le cap et de devenir, comme Babs l’a dit le mieux, “mon propre putain de héros!” #Batgirl pour la vie !”

Leslie devait jouer le rôle de Barbara Gordon / Batgirl dans le film, qui avait déjà terminé le tournage. Le casting comprenait également JK Simmons en tant que détective James Gordon, Michel Keaton comme Batman, et Brendan Fraser comme le méchant Firefly, tandis que Adil El Arbi et Bilal Fallah étaient les directeurs. Mais le 2 août, Warner Bros. Discovery a annoncé que Fille chauve-souris ne sortirait pas en salles ou sur HBO Max. En d’autres termes, il a été entièrement annulé en raison de mesures de réduction des coûts. Il en va de même pour le long métrage d’animation Scoob ! : Le repaire des fêtes.

“La décision de ne pas libérer Batgirl reflète le changement stratégique de notre leadership en ce qui concerne l’univers DC et HBO Max”, a déclaré un porte-parole de Warner Bros. dans un communiqué. “Leslie Grace est une actrice incroyablement talentueuse et cette décision ne reflète pas sa performance. Nous sommes extrêmement reconnaissants aux cinéastes de Fille chauve-souris et Scoob ! Lieu de vacances et leurs acteurs respectifs et nous espérons collaborer à nouveau avec tout le monde dans un proche avenir.

Fille chauve-souris disposait d’un budget de 90 millions de dollars, selon Le journaliste hollywoodien, et était l’un des projets à venir les plus attendus dans l’univers étendu de DC. Les dirigeants de Warner Bros. Discovery ont estimé que le film “n’a tout simplement pas fonctionné”, selon L’enveloppe‘s insiders, qui ont également affirmé que le PDG David Zaslav se concentre sur «la création de titres DC de grands films d’événements théâtraux, et Fille chauve-souris n’est-ce pas. Le tournage a eu lieu à Glasgow, en Écosse, de novembre 2021 à mars 2022. Fille chauve-souris était en post-production lorsque Warner Bros. Discovery a débranché le film.

Il y a encore une gamme de films DCEU qui devraient sortir l’année prochaine, y compris Adam noir mettant en vedette Dwayne Johnson et les suites très attendues de Shazam ! et Aquaman. Le flash est également toujours sur la bonne voie pour sortir en 2023, malgré sa vedette principale Ezra Miller faisant les gros titres pour de nombreux problèmes juridiques.