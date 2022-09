Lire l’intégralité de l’hommage du roi Charles à la reine après la mort de Sa Majesté

Le ROI Charles a rendu un hommage chaleureux à sa “maman” bien-aimée – après s’être précipité pour être à ses côtés alors qu’elle mourait.

Charles, 73 ans, qui sera désormais connu sous le nom de Charles III, a publié une déclaration sur sa “plus grande tristesse” alors qu’il louait le monarque le plus ancien de l’histoire britannique.

La reine avait une relation spéciale avec son fils aîné, maintenant connu sous le nom de roi Charles Crédit : Getty – Contributeur

Le roi Charles a rendu un hommage déchirant à sa mère Crédit : Getty – Contributeur

La reine a été vue pour la dernière fois il y a deux jours à Balmoral Crédit : Reuters

Le roi Charles a fait une déclaration après la mort de la reine à 96 ans

Il l’avait affectueusement appelée “Votre Majesté, maman” alors qu’il se déversait dans un hommage émouvant lors de son jubilé de platine en juin.

En écrivant un hommage à l’homme de 96 ans, le roi Charles a écrit: “La mort de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

“Nous pleurons profondément le décès d’une Souveraine chérie et d’une Mère bien-aimée.

“Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

Buckingham Palace a confirmé la nouvelle déchirante cet après-midi – faisant de son fils, Charles, King.

Le palais de Buckingham a annoncé dans un communiqué : “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi.

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.”

Le Royaume-Uni a été immédiatement plongé dans un état de deuil, avec des annonces attendues sur les plans de ses funérailles et une journée nationale du souvenir dans les prochains jours.

Charles est maintenant roi d’Angleterre et sa femme Camilla, reine consort.